Липецкому мобилизованному, беременной жене которого предложили сдать ребенка в детский центр, предоставят отпуск

Липчанка не была готова отдать ребенка в центр помощи, как ей посоветовали чиновники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вокруг беременной супруги мобилизованного военнослужащего разразился скандал. В сети появилось видео, где женщина утверждает, что чиновники предложили ей сдать 4-летнего ребенка в детский дом на время родов.

Татьяна в юном возрасте осталась сиротой. Она вышла замуж и родила сына. В прошлом году она забеременела вторым, а в октябре мужа забрали в рамках частичной мобилизации. Так получилось, что на время родов некому остаться с ее первым ребенком. У родителей супруга проблемы со здоровьем – они не смогут приглядеть за внуком.

Еще в январе липчанка обращалась в различные учреждения. Вариант, который ей предложили – отдать малыша в государственный специализированный центр, а потом забрать обратно.

- Я не готова отдать своего ребенка в это учреждение, - рассказала Татьяна. – Хотелось бы вернуть мужа хотя бы на время родов.

Женщина просила предоставить отпуск солдату, чтобы тот посидел с сыном, пока она будет в роддоме. Но никакого другого решения, кроме социального центра, ей не озвучили. Вопрос разрешился только в начале марта, когда история получила широкую огласку.

- Она обращалась в органы социальной защиты и на время нахождения в роддоме ей было предложено воспользоваться услугами центра помощи семье и детям «Большая Медведица» с круглосуточным размещением ребенка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального правительства. - Либо предоставить волонтера или социального работника для круглосуточного ухода.

Вечером 1 марта липецкие власти сообщили, что с Министерством обороны России достигли договоренностей. Мобилизованному липчанину предоставят отпуск.