Почту Деда Мороза открыли в парках Липецка

В Липецке заработала почта Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День рождения главного зимнего волшебника в Липецке открыли почту Деда Мороза. В пятницу 18 ноября сказочные ящики для писем появились в Нижнем парке у путевого домика Петра и на площади рядом с елкой в парке Металлургов. Они будут работать до 8 января.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это событие отметили ярким праздником, на который пригласили школьников. Для них организовали веселые игры под задорные новогодние песни. А после забав символ уходящего гора - Тигр - передал ключи от почтового ящика Зайке.

Напомним, что отправить письмо Деду Морозу может как ребенок, так и взрослый. Отвечать на послания вместе с зимним волшебником будут его помощники. Чтобы получить ответное письмо, обратный адрес и имя получателя нужно заполнять разборчивым почерком.

Новогодний ящик должен появиться в ближайшее время в детском парке "Сказка". Еще одно почтовое отделение находится на 1 этаже в ДК "Матыра" на улице Энергостроителей, 5а. Здесь до 25 декабря будет работать резиденция Деда Мороза "Музей новогодних затей" - местных жителей приглашают разгадать загадки Бабы Яги и расписать пряники вместе со Снегурочкой. А экскурсоводы расскажут о новогодних волшебниках разных стран и помогут погрузиться в атмосферу советского праздника. Там же липчан ждет праздничная костюмерная, где можно будет примерить образы 12 символов китайского нового года. Подробности по телефону: 70-99-85.