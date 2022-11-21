Фонд «Милосердие» поддержал конкурс юных чтецов

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Благотворительный фонд «Милосердие» поддержал онлайн-конкурс «Великое русское слово» (6+), который проходит в Липецкой области с участием елецкого театра «Бенефис». В нем смогут принять участие и показать свои таланты дети, которые остались без попечения родителей, а также ребята из многодетных семей в возрасте от 7 до 10 лет.

Конкурс призван стимулировать интерес школьников к русскому словесному творчеству. Он проходит в трех номинациях: «Песня», «Стихотворение», «Пословицы, скороговорки и поговорки». Жюри из числа профессиональных артистов рассматривает записанное на видео исполнение произведений на зимнюю, новогоднюю и рождественскую тематику.

Сбор конкурсных заявок пройдет по 11 декабря, итоги подведут 20 декабря. Лучших юных исполнителей наградят на сцене театра «Бенефис».

Для всех конкурсантов подготовлена обширная культурно-познавательная программа. Их ждут экскурсии по зданию театра и встречи с ведущими актерами. Ребят познакомят с историей развития театрального искусства в Ельце и театральным закулисьем. На рождественских праздниках для них организуют благотворительные показы нового детского спектакля по сказке «Морозко». Созданная в этом году при поддержке фонда «Милосердие» постановка войдет в действующий репертуар театра.

В дальнейшем ежегодно на рождественских праздниках театр «Бенефис» планирует приглашать на благотворительные показы сказки «Морозко» не только для елецких школьников, но и ребят из близлежащих сельских районов.

По всем вопросам участия в конкурсе «Великое русское слово» можно обратиться к представителю театра Татьяне Загибаловой (телефон (47467) 4-33-20, электронная почта: benefis.yelets@mail.ru).

Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».