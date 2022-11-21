Металлургическая смена от НЛМК для школьников завершилась в Липецке

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В Липецке завершилась седьмая Металлургическая смена от НЛМК. Образовательный интенсив для старшеклассников проходил на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Профориентационную программу для старшеклассников разработали специалисты НЛМК совместно с экспертами МИСиС и ЛГТУ. В течение двух недель липецкие старшеклассники изучали химию, физику и металловедение. Участники смены исследовали микроструктуры разных марок сталей, свойства металлов и сплавов. Для полного погружения в работу школьникам провели экскурсию на НЛМК.

В завершении смены участники защитили свои проекты перед экспертной комиссией. Теперь школьники смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «МИСиС зажигает звезды», представить свой проект на «Днях науки с МИСиС» с возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ и МИСиС.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

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