Спасатели просят жителей Липецка не выходить на весенний лед

Липчан просят не выходить на лед Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лед. И хотя в конце февраля его толщина в районе Центрального пляжа была около 20 сантиметров, в город врывается весна. Днем в областном центре температура не опускается ниже ноля, а на следующей неделе синоптики обещают дожди. В таких условиях лед начинает быстро истончаться.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели регулярно проводят рейды по популярным местам у рыбаков. Они мониторят обстановку на реке Воронеж у пляжей ЛТЗ, НЛМК и в районе других водоемов.

Напомним, что лед является относительно безопасным при толщине свыше 10 сантиметров. Он непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод, в устьях рек и притоках, а также там, где есть водная растительность, рядом с деревьями, кустами и камышами. Нельзя выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости, приближаться к трещинам, промоинам. При ловле рыбы, лунки нужно делать на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

В настоящее время действует постановление мэрии, которое запрещает выходить на лед при его становлении и таянии. За нарушение ограничения грозят штрафы.