«Плечом к плечу» как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу

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В России появилось новое движение «Плечом к плечу». В нем не будет бюрократии или партсобраний, но каждый сможет внести свой вклад и приблизить Победу. Об этом рассказал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

— «На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, — пояснил он.

ЛДПР уже называют партией русской победы. Она поддерживает и помогает всем, кто по-настоящему переживает за нашу страну.

Полгода назад в партию обратились женщины из движения «Шьем для наших». Активистки смогли объединить женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

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Многие присоединились к движению уже после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт. На сегодняшний день только из Перми российским бойцам привезли более 17 тысяч единиц готовой продукции.

— Наша помощь — адресная. Получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Но часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить, —говорит координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова. С ее обращения в ЛДПР и начало развиваться сотрудничество партии и мастериц.

Элина рассказала свою историю о том, как решилась заниматься этим нелегким делом.

— Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться. Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Муж меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьем для наших». Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются. Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Это так же просто, как сварить борщ. Стараемся, чтобы каждая женщина, которая хочет помочь, могла открыть мое видео и сшить. Еще раз подчеркну - мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом, — говорит она.

В регионах партия закупает ткани для швейбатов, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

— Мы помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу, — сказал лидер партии.

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Российскик «швейбаты» уже давно находятся под крылом ЛДПР. Один из них находится в Липецке. Они создали группу «Шьем для наших. Липецк» (https://vk.com/textiltime?w=club195055613). В ней сейчас более 40 человек. Участницы группы рассказали, что их мастерицы быстро организовались, нашли поставщиков, все необходимые и проверенные выкройки и уже начали шить-кроить опытные экземпляры различных видов утепления из того, что у них есть в наличии. Они уверены, что сейчас надо, как можно скорее, ставить швейное дело на поток. Наибольший спрос на термобелье, балаклавы, войлочные стельки, теплые носки и перчатки. Но у липецких швей в арсенале еще много наименований. Сейчас они отрабатывают схему: закупка-шитье-доставка. По словам рукодельниц, они смогут утеплить не одно подразделение воинов.

— Но необходимо активное участие неравнодушных граждан, ведь каждый может там оказаться! И пока не поздно, надо объединять усилия общества в поддержке нашей армии! И только вместе мы победим любого врага! – уверены координаторы липецких швей Ирина Алехина и Евгения Носкова-Цеподой.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф (https://плечо-к-плечу.рф/), где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

фото предоставлены пресс-службой партии ЛДПР