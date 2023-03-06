Фонд «Милосердие» получил награду за открытость

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Фонд «Милосердие» получил высокую оценку на конкурсе годовых отчетов НКО «Точка отсчета — 2022», который организовала Ассоциация «Форум доноров» в партнерстве с Агентством социальной информации.

Всероссийский ежегодный конкурс проводится уже в 13-й раз. Он продвигает культуру прозрачности некоммерческих организаций и лучшие практики использования инструментов отчетности для построения коммуникаций с заинтересованными сторонами.

В конкурсном отборе 2022 года оценивались годовые отчеты 280 некоммерческих организаций из 49 регионов России. По комплексу итоговых показателей все соискатели были распределены по группам, которые соответствуют золотому, серебряному, бронзовому и базовому стандартам. Независимое жюри из представителей компаний, НКО, органов власти и СМИ включило фонд «Милосердие» в высшую - «золотую» группу победителей.

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«Приятно, что наши усилия уже не первый раз отмечаются на таком высоком уровне, - прокомментировала заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - В своей работе мы всегда придерживаемся принципа открытости, поэтому стараемся сделать наш годовой отчет максимально полезным для всех заинтересованных сторон. В нем наглядно представлена полная информация, которая помогает объективно оценить все аспекты деятельности фонда».

Ранее отчет фонда получил высокую оценку на конкурсе годовых отчетов, который проводится международным рейтинговым агентством RAEX. Независимое жюри оценило нефинансовую отчетность фонда, как соответствующую категории «Очень высокое качество годового отчета».

Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, который представляет собой структурированный рассказ о деятельности организации за прошедший год, раскрывает смысловое наполнение ее работы, содержание ключевых мероприятий и их результаты. С Годовым отчетом фонда можно ознакомиться по ссылке.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».