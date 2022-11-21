«Прятали автобусы в «зеленке» и переносили инвалидов»: липецкие водители рассказали, как эвакуировали 6,5 тысяч жителей Херсонщины

Липецкие водители эвакуировали 6,5 тысяч жителей Херсонщины Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

«Я не мог не поехать», - говорят водители автобусов, эвакуировавшие 6,5 тысяч жителей Херсонской области. В октябре перед работниками липецких транспортных компаний встал непростой выбор: остаться дома или, рискуя своими жизнями, спасать чужие. Хотя нет, не чужие. Жизни наших граждан. Предложение руководства предприятий «Липецкие автобусные линии» и «Липецкпассажиртранс» приняли 55 сотрудников.

ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Сергей родился в 1982 году в Казахской ССР. В 2003-м переехал в Липецк. Работает водителем больше десяти лет. Сначала был дальнобойщиком, а семь лет назад сел за руль общественного транспорта. Теперь возит липчан по пригородным маршрутам.

- Я работал на линии, когда позвонили руководители и сообщили про командировку, - вспоминает мужчина. - Сразу сказал, что поеду. Они решили, я не понял, о чем речь, и переспросили. Я еще раз ответил: еду.

У Сергея жена и трое детей: по ребенку от первого брака и совместный пятимесячный сынишка. Реакция супруги была вполне ожидаемой. Она плакала, не хотела пускать любимого и даже собралась ехать вместе с ним. На что получила краткий ответ: «Это мужская работа. Женщинам там делать нечего».

- Она взяла с меня слово, что я вернусь домой живой, - улыбается Сергей. - Как видите, слово сдержал. На работе по-разному отреагировали. Кто-то поддержал, кто-то назвал дураком. Но в основной массе ребята сказали: «Ехать - значит ехать». И пошли на это добровольно.

Сергей сразу согласился на командировку Фото: из архива героя публикации

ВОДИТЕЛЕЙ ИНСТРУКТИРОВАЛИ «ДО СЛЕЗ»

Мужчины собрали вещи на десять дней, но в итоге командировка затянулась практически на полтора месяца. 13 октября липчане приехали в Крым. Жили в казарме вместе с водителями из других регионов. Через несколько дней отправились в первый рейс в Херсонскую область.

По рассказам Сергея, автобусы загоняли в «отстойники» и прятали в «зеленке» - ближе к лесам на специально подготовленные площадки, чтобы неприятель не мог их обнаружить. Оттуда три-четыре машины выезжали в эвакуационные зоны, где сажали людей и стартовали обратно в Крым. На их место приезжала новая партия транспорта.

- Инструктажи проводили ежедневно - и МЧС, и военные, и даже Госавтоинспекция, - поделился мужчина. - Можно сказать, инструктировали нас «до слез». Например, если при взрыве повреждается первый автобус, то вся колонна едет вперед, не останавливаясь. А последняя машина должна забрать людей и экипаж. Но мы уже были неплохо подготовлены: на работе нас постоянно обучают, в том числе оказывать первую помощь.

Подъем у водителей был в 5.00 утра. В 6.00 уже выезжали. Их сопровождали армейцы и крымские гаишники. Бронированные «Уралы» с полным боекомплектом - один спереди и другой сзади колонны.

Раньше 20.00 - 21.00 не возвращались. Часто привозили эвакуированных в Крым в пять и даже в восемь утра, то есть были в пути больше суток. Конечно, после таких выездов давали день отоспаться. Но бывало, что приходилось работать и четыре дня подряд: в 6.00 выехали, а в 22.00 вернулись, и по кругу.

- Уезжали за «ленточку», грузились, а дальше как повезет, - рассказал Сергей. - Не всегда получалось ездить одними и теми же дорогами. Диверсионные группы противника не дремлют. Могли сделать засаду.

Мужчина рассказал, как они эвакуировали жителей Херсонщины Фото: из архива героя публикации

«ВЫ СЪЕДИТЕ НАШИХ ДЕТЕЙ, ЗАБЕРЕТЕ НА ОРГАНЫ»

Кого и в какой день эвакуировали, зависело от поставленной задачи. Часто это были ребята из детских домов, дети с ограниченными возможностями, инвалиды и другие подопечные учреждений. Иногда просто подъезжали к эвакуационным зонам и забирали местных жителей. Из Херсонщины их перевозили в Крым, далее сажали в поезд. Некоторых принимали на полуострове.

- Люди вели себя по-разному, - вздыхает Сергей. - В городе Голая Пристань подошла женщина вся в слезах, с двумя детьми и мужем. Спрашиваем, что случилось, вот автобус, садитесь. И вдруг она выпалила: «Нет, я не поеду! Вы наших детей съедите, заберете на органы!». Мы просто окаменели. Некоторым приходилось объяснять, что мы не орки, а обычные люди. Приехали сюда помочь, спасти, чтобы никто не пострадал. Показывал фотографии своей семьи, маленького сына.

В итоге здравый смысл восторжествовал. Уже в конце пути пассажиры благодарили водителей, просили сфотографироваться с ними, брали номера телефонов. А через несколько дней отзванивались и сообщали, как разместились. Так было и с той женщиной, в панике поверившей в чушь про россиян-людоедов. Позже она позвонила и рассказала, что у них все замечательно, будто на отдых привезли.

Была еще одна ситуация, которая особенно зацепила Сергея. В автобус сели супруги и маленький сынишка лет шести. Липчанин обратил внимание, что одна из сумок семейства очень маленькая. В последний момент, когда двери начали закрываться, отец выбежал из автобуса с этой сумкой. Он подошел к стеклу и сказал: «Я остаюсь защищать дом». И на слезы жены ответишь лишь: «Клянусь тебе, все будет хорошо».

ВЫВОЗИЛИ ЛЮДЕЙ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Ближе к концу командировки водителям приходилось вывозить людей буквально под обстрелами. Противник подходил все ближе. Заряды взрывались уже в зоне видимости. И в такой обстановке мужчины продолжали свою работу: сажали пассажиров, везли в безопасное место.

- Смотришь в небо - ракета летит, - обыденно рассказывает липчанин. - Смотришь дальше - ПВО сработало. Сегодня приезжаешь - поселок целый. На следующий день - школа разрушена. Прилеты были регулярно. В первые дни мы еще как-то обращали внимание на хлопки, далекие взрывы. Потом привыкли.

Эвакуировали не только людей, но и домашних любимцев. Чаще это были кошки и собаки, хомячки. Из дома инвалидов вывозили попугаев. А один раз спасали черепаху. Такому животному обрадовались все водители: бросилась в глаза среди хвостатых и пернатых.

В один из рейсов колонна остановилась. Все вышли. Напарник Сергея не сразу заменил табличку «Осторожно! Мины» и уже сделал шаг вперед. В этот момент водитель схватил приятеля за шиворот и приказал не шевелиться. Под его ногами нащупал провод.

- Пружина была толстой, из такой растяжку не делают, - пояснил липчанин. - Говорю, выдыхай, это связь. Я служил в инженерно-саперных войсках. Нас там учили всему. Стреляли из всего, что можно, и взрывали все, что можно. Водили практически всю технику. Я до сих пор могу с закрытыми глазами автомат разобрать и собрать.

На фоне лесополосы с минами Фото: из архива героя публикации

РУССКИЙ СОЛДАТ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

После этой поездки Сергей больше начал ценить семью - мать, жену, детей. Он не сказал супруге, когда вернется, решил сделать сюрприз. От счастья женщина чуть не сломала дверь. Старший сын, увидев, улыбнулся, а на глаза навернулись слезы. Младший тоже узнал папу и протянул к нему ручки.

Мужчина считает, что он и другие водители выполнили работу достойно.

- Наши руководители посмотрели на нас и словно выдохнули: «Слава богу, вернулись все», - смеется Сергей. - Они за нас действительно переживали. Звонили, спрашивали, что нужно. А у нас все было, да и магазины рядом. И все равно прислали нам посылку: сухпаек, тушенку, лапшу, сгущенку, газовые баллоны. Это было очень приятно, потому что мы понимали: так о нас заботятся.

Конечно, не только положительные эмоции переполняли липчан. Мужчина признался, что ему было страшно. Страшно видеть слезы жителей Херсонщины. Понимать, что их дети, даже совсем маленькие, настолько привыкли к взрывам, что никак на них не реагируют. Страшно осознавать: русские с украинцами могли бы ходить друг к другу в гости, пить чай, но сейчас все иначе.

- Пусть наши ребята возвращаются целыми и невредимыми, - произнес мужчина. - Они ведут себя достойно. Выше этого героизма уже нет. Они сейчас повторяют подвиг наших дедов и прадедов. Потому что как выясняется, русский солдат даже один в поле воин.

На награждении в правительстве Липецкой области Фото: из архива героя публикации

САМЫЙ ОПЫТНЫЙ СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ

65-летний Анатолий оказался самым опытным среди водителей, которые отправились эвакуировать жителей Херсонской области. Он в профессии уже 42 года и находит это дело весьма увлекательным. Мужчина работает на междугородних маршрутах. В семейной жизни Анатолий тоже преуспел: у него жена, сын с дочерью и внук. Всех их он если не шокировал своим решением отправиться в командировку, то точно «слегка» удивил.

- Я человек советской закалки, - поделился липчанин. - Согласился, потому что по-другому не мог. Не мог остаться в стороне от всего происходящего там. Понимал: нужно помочь людям. Эмоциональнее всех отреагировала дочь. Ей было страшно меня отпускать. Но в итоге мы все обсудили.

Анатолий уверяет, что ничем не уступает молодым парням, и на работе это отлично знают. Такое у него состояние души. К тому же он всю жизнь занимался спортом. В техникуме увлекался лыжами и борьбой. Потом из года в год сдавал нормы ГТО - летние и зимние. Участвовал в многоборье. Мужчина бегал по пересеченной местности, плавал, стрелял, ходил на лыжах, метал гранаты, подтягивался на турнике - это был его любимый снаряд. А сейчас продолжает отжиматься.

Анатолий - самый опытный из водителей, отправившихся эвакуировать жителей Херсонской области Фото: из архива героя публикации

ПЛАКАТЫ «РОССИЯ, ВПЕРЕД!» И ЭВАКУАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Анатолию запомнился первый рейс. Тогда они везли солдат из Крыма в сторону Херсона. По их маршруту на дорогу выходили люди с баннерами «Россия, вперед!» и другими ободряющими словами. Особенно тронуло водителя, что с плакатами стояли дети и махали проезжающим бойцам. От этой картины глаза наполнялись слезами.

Не менее душещипательными были сцены во время эвакуации. Сложно было каждый раз смотреть в эти лица, которые выражали волнение, растерянность. Люди оставляли свои дома и не знали, когда вернутся.

- Эвакуировалась семья: муж, жена и двое детей - мальчик и девочка, - вспоминает Анатолий. - Это было трогательное прощание. Он сказал супруге, что приедет потом. И остался защищать свою Родину.

Не так просто было эвакуировать подопечных различных учреждений. Водители помогали медикам заносить и рассаживать пациентов в автобусах. Многие оказались неходячими. И вес у людей был самый разный - от 50 до 100 кг и выше. Всех нужно было занести в салон, посадить в кресло, принести их вещи. Сложности возникли с теми, кто не двигался вообще. Для них вызывали кареты скорой помощи.

Анатолий - самый опытный из водителей, отправившихся эвакуировать жителей Херсонской области Фото: из архива героя публикации

ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ В ТРУДНЫЕ МИНУТЫ

Разумеется, трудностей было немало. Но разобраться с ними в дружном коллективе водителей было проще. По словам Анатолия, у них царила прекрасная атмосфера. Все друг другу помогали. Если какая-то поломка транспорта - каждый старался принять посильное участие.

К счастью, серьезных повреждений у автобусов не было. Просто нагрузка на машины возрастала из-за разбитых дорог.

- Наши пассажиры стойко выдерживали любые испытания, в том числе и временем, - поделился мужчина. - Могли долго ехать. На этих дорогах особо не разгонишься, да и на границе автобусы проверяли по три-четыре часа. Возмущались единицы. Все понимали, что для них это выход из сложной ситуации.

Липчане вернулись домой 14 ноября. Супруга встретила Анатолия, приготовив его любимое блюдо - плов.

На работе торжественно поприветствовали героев. Также водителей пригласили в правительство Липецкой области. Там губернатор региона Игорь Артамонов поблагодарил их за добрые сердца, профессионализм и самоотверженность.

- Цените своих близких, всех вокруг, - повторяет Анатолий. - Мы есть друг у друга, и это самое главное. Я желаю нашим бойцам терпения и скорейшей победы! Возвращайтесь домой, парни. Мы ждем вас!