О чем мечтает женщина-прокурор: в канун 8 Марта сотрудницы липецкого аппарата рассказали о своей работе

Гособвинитель Лариса Савельева и разработчик законопроектов Наталия Загорская Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Считанные дни остаются до самого теплого и весеннего праздника - 8 Марта. В канун этого события хочется рассказать о тех, кто, жертвуя личным временем и не жалея сил, выполняет важную работу. Кто неустанно следит за соблюдением прав липчан и законности в самых разных сферах жизни – о женщинах-прокурорах Липецкой области.

«ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗАН»

Лариса Савельева с детства хотела стать экспертом-криминалистом. Почему? Юной школьнице особенно полюбился детективный сериал «Следствие ведут знатоки». Девушку так впечатлили советские милиционеры и их борьба с негодяями, что ей и самой захотелось расследовать преступления.

- Я поступила в Саратовский юридический институт, - поделилась липчанка. – Конечно, кино и жизнь отличались, но я не пожалела. Закончив учебу, меня распределили в Ставропольский край. После вернулась в Липецк. Начинала с должности помощника прокурора Правобережного района. В 1991 году стала прокурором уголовно-судебного отдела областной прокуратуры. А в 2004 году возглавила этот отдел.

При первой встрече с Ларисой Савельевой недоумеваешь. Эта жизнерадостная, с мягким голоском женщина действительно прокурор? Уж слишком ее образ не вяжется с должностью. Тем нереальнее кажется, что она еще и государственный обвинитель.

- А на нашей работе иначе нельзя, - поясняет сотрудник ведомства. – У нас уголовный процесс. С одной стороны – горе потерпевших. С другой – боль родителей подсудимых, осужденных. Но преступник должен быть наказан, а зло – побеждено. Без позитива на такой работе будет очень сложно и нервно.

ЖАЛОБЫ ЗЛОДЕЕВ

Лариса Савельева, как начальник, организует работу уголовно-судебного отдела. Большая часть работы команды – поддержание обвинения в суде. Также сотрудники рассматривают жалобы подсудимых и потерпевших. Дело не из простых: нужно проверить все судебные решения. Если есть ошибка - внести представление.

- Изучаем жалобы злодеев, - вздыхает гособвинитель, указывая на стопку документов. – У него 8 лет лишения свободы, а он все пишет и пишет. Куда от этого деваться? Он тоже человек. Просит проверить некоторые моменты. Сидим, проверяем.

Лариса Савельева с сотрудницами уголовно-судебного отдела прокуратуры Липецкой области Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

У отдела целый пласт работы в Липецком областном суде - в судебной коллегии по уголовным делам. Только за 2022 год с участием прокуроров отдела там рассмотрели 5 600 дел в апелляции. Кстати, больше половины сотрудников органов прокуратуры – женщины. Так, в уголовно-судебном отделе из 13 человек только 3 мужчин.

- Думаю, что поддержание обвинения – более женская работа, - считает прокурор. – Только женщина может понять, рассудить, где-то проявить милосердие, а где-то – твердость характера.

ПЕРВЫЙ СУД В РЕГИОНЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ

Лариса Савельева стала первым в Липецкой области гособвинителем в судебном процессе с участием присяжных заседателей. Это был 2002 год. Дело об убийстве двух женщин.

Заседания для всех были в новинку. Первопроходцы столкнулись со сложностями. Так, стороны не должны были сообщать присяжным о некоторых доказательствах, ибо они могут сформировать негативное отношение к подсудимому.

- У нас был протокол осмотра места происшествия, - вспоминает гособвинитель. – Но присяжным это нельзя было показывать. А как тогда доказывать? Даже результаты судебно-психиатрической экспертизы и данные о судимости тоже запрещено оглашать. Приходилось выкручиваться. Рассказывать присяжным, за что этот человек попал на скамью подсудимых. Доказывать, почему это сделал именно он. Здесь нужно было и держать себя в рамках закона, и проявлять определенный артистизм. И только когда присяжные признали человека виновным, тогда уже раскрыли подробности. Помню, они сами подошли ко мне и спросили: «А почему же вы сразу не рассказали, что он такой?».

Как правило, все участники процесса – юристы. Они общаются на профессиональном языке и понимают все тонкости дела. Присяжные – обычные люди, представители различных профессий. И зачастую они далеки от права.

- Возьмем преступление из бытового пьянства: один со следами крови на одежде, другой убит, - объясняет прокурор. – Спрашиваем, почему ты был в крови? Он объясняет, что подошел, наклонился и измазался. Но мы то понимаем, что согласно заключению экспертизы, кровь на его одежде – это не помарки, а следы брызг, которые образовываются при ударе. Судья сразу это поймет. Присяжным нужно пояснить нюансы.

РАБОТА И СЕМЬЯ

У прокуроров ненормированный рабочий день. В 8.30 липчанка уже в своем кабинете. Уйти домой в положенные 18.00 удается редко. В выходной в порядке вещей заглянуть на работу и разобраться с накопившимися бумагами. Конечно, такой график порой выбивает из колеи. Но сложнее было раньше, когда дочь была маленькой.

- Ребенок заболел, педиатр пришла и спросила, нужен ли мне больничный, - вспоминает женщина. – Я ответила, что бабушка посидит. А врач так строго сказала, ну разве так можно? Больному ребенку нужна мама. А я все понимаю, но есть работа. Мы здесь, наверно, все такие. Поэтому с коллегами идем навстречу друг другу. Стараемся помочь, чтобы человек смог решить свои личные вопросы.

Несмотря на сложности, Лариса заявляет однозначно: «Мне нравится то, чем я занимаюсь ни один десяток лет. Я нашла себя в этой работе. Или работа нашла меня». Гособвинитель уверена – у каждого должно быть хобби, чтобы отвлечься от постоянных забот. Гособвинитель любит читать, готовить, особенно печь. Домашние сразу «уничтожают» кулинарные шедевры. На чай к женщине заходят приятельницы.

- Женщина-прокурор мечтает, чтобы в ее работе были только беспроблемные уголовные дела, не было измененных или отмененных приговоров, - улыбается Лариса Савельева. – Хочется, чтобы работа приносила результат: преступник наказан, а потерпевший доволен. Вот тогда испытываешь моральное удовлетворение.

8 Марта липчанка планирует отметить в кругу семьи. С цветами, тортом и чаепитием – все как полагается. Лариса хочет пожелать всем женщинам здоровья, мира и любви.

- Цветы засохнут, а конфеты закончатся, - шутит прокурор. – Главное, чтобы у всех все было хорошо.

ПРОКУРОР В ЗАКОНЕ

Судьбу Наталии Загорской решили на семейном совете, посоветовав пойти учиться в ВГУ на юридический факультет. Для поступления нужен был стаж по профилю, поэтому липчанка работала в суде. Затем трудилась в транспортной прокуратуре. Спустя время перешла в аппарат. Летом будет 32 года, как женщина работает в ведомстве.

Сейчас Наталия Загорская является замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Прокурор участвует в нормотворческой деятельности: в разработке, проверке, принятии правовых актов. Работает с законопроектами Липецкого облсовета, регионального правительства, исполнительных органов.

- Пишем нормативные правовые акты, стараемся все предусмотреть, - объясняет Наталия. – Важно расписать каждый шаг. Когда закон претворяется в жизнь, бывает, граждане находят лазейки, о которых мы даже и подумать не могли. Тогда быстрее звоню разработчику. Предупреждаю, что нужно вносить изменения.

Наталия Загорская пожелала липчанкам отвлечься от работы и отлично провести 8 Марта Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

ДУМАЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОЕГО ПОСТУПКА

Основная часть работы приходится на взаимодействие с ведомствами. Их представители собираются и обсуждают законопроекты. Наталии нередко приходится делиться с участниками «нормотворческой мудростью» – тем, кто пришел на такое заседание впервые, нужны советы более опытных наставников.

Также прокурор отслеживает изменения в федеральном законодательстве, чтобы привести в соответствие региональные акты. Это довольно кропотливая и монотонная работа. В специальной программе появляются правовые акты с изменениями. Каждый требуется просмотреть и понять, касаются правки Липецкой области или нет. С законами проще, а с Постановлениями Правительства приходится основательно посидеть – их слишком много.

Наталия признается, что рутина порой напрягает. Но она привыкла к этой работе и вряд ли захочет перейти в другой отдел. Степенная, рассудительная, последовательная, но с характером – кажется, липчанка создана для этой работы.

- Я 10 лет на этой должности, - рассказала прокурор. – Есть своя специфика, но уже все отработано, с ведомствами налажено взаимодействие. Мы начинали, когда отдел только зарождался. Нас обучали работники генеральной прокуратуры. Удалось выстроить работу так, как удобно нам.

В работе Наталии Загорской помогает позитив. Она также придерживается нескольких принципов: «Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой» и «Думай о последствиях своего поступка».

- Нужно искать подход, налаживать контакт, - считает женщина. – Зачем доводить человека до истерики, если он что-то неверно указал в законе, но это поправимо? Всегда можно найти консенсус. Это значительно облегчает и жизнь, и работу.

КАРЬЕРИСТКА ИЛИ ДОМОХОЗЯЙКА?

Как и ее коллега, Загорская повторяет: «Неважно где и как работаешь, надо искать отдушину, хобби». С другими сотрудницами прокуратуры она ходит на занятия по рисованию. Некоторые в аппарате увлекаются танцами. Ребята играют в футбол. Наталия и на пенсию уже придумала себе развлечение – будет садоводом.

- Встречаю знакомых, а они все твердят, что главное – работа, - делится прокурор. – А я отвечаю, что хочется что-то сделать для себя. Заняться личной жизнью. Чтобы все размеренно, никуда не бежать, не сидеть до ночи и с внучкой чаще общаться. Хочется просто жить и получать от этого наслаждение.

Наталия Загорская пожелала липчанкам отвлечься от работы и отлично провести 8 Марта Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Рассуждая о многофункциональности прекрасной половины человечества, Наталия пришла к выводу, что женская работа должна быть более спокойной. Ведь хочется не только добиваться карьерных высот, но и заниматься домашними делами: шить, вязать, играть с детьми, готовить разные вкусности.

- С праздниками у нас сложно, - серьезно отмечает Наталия, рассказывая о планах на 8 Марта. – Мы фактически живем на работе. Бумаги не уходят. Только в пятницу разберу их, а на следующей неделе они вновь скапливаются. Откуда?

Как отмечать Международный женский день, прокурор еще не решила. Скорее всего приедет сын и поздравит с праздником. Потом липчанка встретится с подругами.

- Желаю в этот день всем отвлечься от работы и провести его так, как хочется: на диване, в лесу, на сцене, как душе угодно, - подытожила Наталия Загорская. – Забыть обо всех невзгодах и расслабиться.