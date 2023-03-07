Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»

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Нина Бизяева - начальник производственно-технического отдела механосборочного цеха Новолипецкого комбината, стала победительницей конкурса «Липчанка года». Награждение провели в преддверии международного женского дня.

Сотрудницу НЛМК признали лучшей в номинации «Профессиональная карьера». Нина Бязева работает на комбинате с 18 лет. Начинала - токарем, без отрыва от производства получила высшее образование и стала инженером производственно-технического отдела, затем возглавила его. Помимо основной работы Нина принимает активное участие во всех социальных и благотворительных проектах НЛМК.

- В профессии, как и в жизни, нужно не стоять на месте, нужно развиваться, учиться и быть постоянно в движении. Нужно обучаться самостоятельно и постоянно мотивировать свой коллектив, и тогда ты увидишь результат. Я рада, что являюсь частью НЛМК и благодарна за присвоенное звание, - рассказала Нина Бизяева.

Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. В этом году в конкурсную комиссию поступило 26 заявок от различных предприятий Липецка.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.