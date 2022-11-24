Корректировка бюджета, поддержка IT-компаний и уход спикера Александра Афанасьева

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На ней депутаты одобрили заключительные поправки в бюджет города на 2022 год. Доходы и расходы предложили увеличить на 274,4 млн рублей. Так, 76,2 млн рублей планируют выделить на инфраструктуру территорий комплексной жилой застройки улиц Гагарина-Балмочных и Вавилова. За 5,4 млн рублей рекультивировать полигоны «Северный рудник» и «Венера». 97 млн направить на увеличение зарплат работникам детских садов и школ на 6%. При этом на 33,8 млн рублей уменьшили субсидию на строительство дорог в микрорайоне «Елецкий».

Дополнительно поступившие 100 млн рублей пойдут на субсидии МУП "Теплосеть".

Свободными оказались 65 млн рублей. На эту сумму должны были построить теннисные корты в Нижнем парке, но пока этот проект заморозили. Деньги решили распределить на другие нужды: завершить ремонт здания №35а по улице Гагарина, профинансировать пассажирские перевозки трамваями, благоустроить территорию у спортшколы №11, снести сухие и аварийные деревья, заменить стекла на остановках и отремонтировать тротуар на улице Советской.

В итоге, бюджет по доходам составит 19,2 млрд, по расходам - 19,9 млрд рублей. Дефицит - 759,4 млн рублей.

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ЛИПЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА

На сессии парламентарии сообщили о начале публичных слушаний по проекту Бюджета Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг, а также по проекту изменений в Устав Липецка. Они пройдут с 24 по 29 ноября. Итоговое заседание по проекту Бюджета состоится 29 ноября в 10.00, а по Уставу в 11.30 по адресу: Липецк, улица Космонавтов, 56а.

Липчане могут направить свои предложения по проектам письмом по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22. Или написать на электронную почту: publ@sovetskaya22.ru. Также поделиться своими мыслями можно по телефонам, указав свои ФИО, дату рождения, место жительства - 23-93-62, 23-93-74.

Оба проекта размещены на сайте горсовета в разделе «Документы - Публичные слушания». С ними можно ознакомиться и в здании Липецкого городского Совета депутатов.

IT-КОМПАНИЯМ СНИЗИЛИ НАЛОГ, А ОБЩЕСТВЕННИКАМ ПОМОГЛИ С АРЕНДОЙ

На этой сессии парламентарии поддержали IT-компании. Для предпринимателей, занятых в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, разработчиков компьютерного программного обеспечения в 2 раза снизили налог на имущество. Теперь он составляет 1,1%. На это из бюджета выделят 600 тыс. рублей.

Также депутаты рассмотрели обращение от общественников. Они попросили освободить от аренды организацию поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - помещение площадью 38,9 кв.м. по улице Советская, 27. Итог - организации не придется платить аренду за 2023 год. Сумма платежей за весь период - 48,7 тыс. рублей.

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СПИКЕР ГОРСОВЕТА АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ ОБЪЯВИЛ О СВОЕМ УХОДЕ

Главным событием этой сессии стало заявление спикера Александра Афанасьева о своем уходе. Он официально объявил, что покидает должность, чтобы вернуться руководить предприятием. Это решение он назвал сложным, но хорошо обдуманным.

Нового руководителя горсовета выберут на заключительной сессии 27 декабря. По словам Афанасьева, все 35 человек достойны стать его преемником.

- Он должен быть профессионалом своего дела и любить людей, - считает спикер. - Без этого качества быть председателем горсовета невозможно. И, наверно, это качество станет определяющим в выборе депутатского корпуса.

До конца VI созыва Александр Афанасьев продолжит быть депутатом по избирательному округу №31, по-прежнему будет возглавлять комиссию по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике, и останется руководителем депутатской группы «Единой России» в горсовете.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора.