Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу

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Наград удостоились сразу две сотрудницы НЛМК.

Почетным знаком «Слава матери» наградили аппаратчика нейтрализации цеха холодного проката и покрытий Татьяну Лукину. Она мать пятерых детей: старшему сыну - 32 года, младшей дочери - 15. У многодетной мамы уже подрастают три внучки. При этом Татьяна активный участник общественной жизни комбината. В свободное от работы время Татьяна увлекается рыбалкой, пишет стихи и поёт.

- Главная моя гордость, главные мои произведения - это мои дети. Это мои многодневные труды, мои бессонные ночи. А порой мы сами учимся у своих детей, открываем для себя что-то новое, - рассказала Татьяна Лукина.

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Ещё одна сотрудница НЛМК – Елена Катаева, лаборант химического анализа центральной лаборатории, стала победительницей городской акции «Материнская слава». У Елены трое взрослых детей. Старший сын и две дочери. Жизнь Елены и ее семьи неразрывно связана с судьбой родного предприятия. У Катаевых своя трудовая династия металлургов. Сын продолжил трудовой путь отца, деда и матери.

Торжественный приём для лучших мам областного центра провели накануне международного праздника «День матери». В этом году обладателями Почетного знака «Слава матери» стали 25 жительниц региона, а победительницами акции «Материнская слава» - 10 липчанок.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой НЛМК.