Открытость фонда «Милосердие» оценили на всероссийском конкурсе

.

Фонд «Милосердие» получил высокую оценку на конкурсе годовых отчетов, который проводится международным рейтинговым агентством RAEX среди компаний и организаций России и стран СНГ. Независимое жюри оценило нефинансовую отчетность фонда за 2021 год, как соответствующую категории «Очень высокое качество годового отчета».

«Участие в рейтинге – своеобразный знак качества отчетности любой организации, - прокомментировала директор благотворительного фонда Евгения Фрай, - Приятно, что наши усилия отмечены на таком высоком уровне. Мы очень хотели, чтобы любой заинтересованный читатель увидел в нашем годовом отчете полную информацию, которая помогла бы ему наиболее объективно оценить все аспекты деятельности фонда».

Ежегодный конкурс годовых отчетов проводится в России 24-й раз. Ежегодно в нем принимают участие свыше 150 крупнейших компаний России и СНГ, а также некоммерческие организации - вузы, НКО, организации культуры, общественные объединения.

Отчеты оцениваются и содержательно, и с точки зрения дизайна. В независимую комиссию входят ведущие эксперты - разработчики годовой отчетности и руководители крупнейших российских дизайн-бюро. При оценке лучших практик жюри учитывает такие показатели, как полнота отраженной в отчете информации, логичность и четкость структуры документа, его соответствие последним требованиям международных стандартов.

Результаты конкурса объявили на XIХ-ой ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров», где с докладом выступил и представитель фонда «Милосердие».

С Годовым отчетом фонда за 2021 год можно ознакомиться по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».