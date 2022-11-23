В Липецке на улице Плеханова переделают пандусы и приведут вывески к единому стилю

В Липецке утвердили проект благоустройства улицы Плеханова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке утвердили проект благоустройства улицы Плеханова. Его доработали с учетом мнений горожан и бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время подготовки проекта выявили ряд проблем. В их числе пестрые вывески, ненормативные пандусы, ограждение газонов перед торговыми точками. Специалисты предложили выровнять козырьки магазинов, вывески привести к единому стилю, переоборудовать пандусы, убрать заборы и сделать на освободившихся участках зоны отдыха.

Работы здесь будут проводить постепенно. Основной объем выполнили, когда ремонтировали улицу по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Осталось лишь устранить ряд замечаний.

Улица Плеханова сформировалась в Липецке в первой половине 19 века. Она называлась Продольной, так как проходила вдоль соседних улиц Дворянская и Гостиная. Переименовали ее в 1928 году в честь советского политического деятеля Георгия Плеханова, который здесь жил. В настоящее время в доме №36 работает музей его имени. В 1960 году улицу прилично обновили - снесли старые деревянные дома, проложили трамвайные пути, которые позднее убрали.