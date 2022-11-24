На Космонавтов в Липецке хотят расширить парковочные карманы и поставить световые арки

В Липецке обсудили проект благоустройства улицы Космонавтов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 24 ноября обсудили проект благоустройства участка улицы Космонавтов от дома №19 до дома №32. В слушаниях участвовали местные жители и предприниматели.

По мнению специалистов, территория перегружена несвязанными пешеходными зонами. Парковочные карманы не соответствуют требованиям. Не в восторге проектировщики и от внешнего вида киосков и павильонов. А у дома №9, на их взгляд, слишком узкие тротуары. К тому же в зеленой зоне по четной стороне - множество стихийных троп.

Архитекторы предлагают смонтировать дополнительный навес на остановке "Магазин Прогресс" по нечетной стороне, создать места для уличной торговли, замостить тротуары серой плиткой, поменять вывески, организовать зоны отдыха. На участке зеленой зоны четной стороны проложить пешеходную и велодорожку, установить световые арки и надпись "Космос внутри нас". Фасад дома №38 украсить тематическими рисунками. Расширить парковочные карманы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, не все предложения специалистов устроили липчан. Женщина с первого этажа дома №34/1 воспротивилась световой надписи "Космос внутри нас", которую хотят разместить рядом с ее окнами. Она считает, что конструкция привлечет гуляющих, будет шумно, а подсветка помешает сну. Разработчики проекта предложили перенести надпись к дому №32.

Напомнили горожане и про гуляющих с собаками - нужно предусмотреть дроп-боксы для уборки за питомцами. Также спор разгорелся вокруг зеленого пространства на четной стороне улицы. Некоторые посчитали, что из-за плитки уменьшится площадь озеленения.

Итог слушаний - проект доработают с учетом мнения жителей.