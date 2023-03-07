45 лет, замужем, не курит: портрет среднестатистической женщины в Липецкой области

Сотрудники Липецкстата составили портрет среднестатистической женщины региона Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области живет больше женщин – 54% от населения. При этом, 64% жительниц региона предпочитает город. Мужчин не достает как в городах, так и в селах. На тысячу городских жителей приходится 1234 красавицы, а тысячу сельских – на 100 женщин больше. Об этом сообщил Липецкстат. К 8 Марта сотрудники ведомства составили потрет среднестатистической жительницы региона.

ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЕМЬЯ И ДЕТИ

По данным учреждения, большинство женщин готовы к свадьбе уже в 20-24 года, а мужчины созревают для семейной жизни на пять лет позже. В прошлом году замуж вышли 7,5 тысяч липчанок. Из них более 50% расписались впервые. 36 женщин Липецкой области из тысячи живут в неформальном браке. Оказалось, что липчанки не приветствуют «гражданский брак». Из тысячи представительниц прекрасной половины никогда не были замужем 136 жительниц, 471 – в официальном браке, 121 – развелась, 209 – остались вдовами.

В среднем, липецкие женщины рожают первенца в 26 лет, последующих детей – в 31 год. В 2022 году большинство жительниц становились мамами в возрасте от 20 до 34 лет. Пик рождаемости замечают в промежутке 30-34 лет.

Липчанки заботятся о здоровье. Более 85% жительниц придерживаются ЗОЖ, 94% – не курят. Спортом занимаются 16%.

ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА

Женщины в регионе могут похвастаться хорошим образованием. Каждая четвертая жительница окончила университет, каждая вторая – ссуз. Кстати, 792 липчанки получили кандидата наук, а 112 – доктора наук.

В Липецкой области трудятся 48% женщин. Средний возраст работающей жительницы – около 43 лет. Многие липчанки заняты в сфере торговли, образования, обрабатывающих производствах и здравоохранении.