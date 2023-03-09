Мастер-классы, экскурсии и игры начнутся в историко-культурном музее Липецка с 20 марта

Липчан приглашают на мастер-классы, экскурсии и игры Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Историко-культурный музей в Липецке подготовил интерактивную программу с 20 по 24 марта. Липчан приглашают на весенние мастер-классы, экскурсии и игры по адресу: улица Космонавтов, 2.

ЮНЫЕ АРХЕОЛОГИ И ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО

Гостей ждет «Праздник встречи весны». Посетители узнают про народные забавы 22 марта – на Сороки. Откуда взялось название, как праздник связан с цифрой 40 и птицами – об этом расскажут в музее.

Детям тоже не дадут соскучиться. Сотрудники подготовили экскурсионную программу «Народная культура Липецкого края». Ребятам предложат собрать пазл с пейзажами региона и нарядить кукол в традиционную одежду. Юные липчане попробуют себя в роли археологов – найдут в песке осколки горшка и восстановят его.

Мастер-класс по гончарному делу проведет Леонид Данилов, сообщает пресс-служба мэрия. Сначала участникам покажут, как в древности изготавливали посуду. Затем желающие попробуют расписать глиняный горшок или колокольчик. Кстати, эти изделия можно будет забрать на память.

СУНДУК НА ВЫДАНЬЕ И ПРАЗДНИК УТЮГА

Еще две не менее интересные программы проведут для жителей Липецка. На интерактиве «Тайны заветного сундучка» посетители познакомятся с разными видами мебельной утвари. Гостям предложат собрать сундук с приданым для невесты. Помимо этого, горожан ждут загадки и сюрпризы.

В музее на «Празднике утюга» липчан научат правильно гладить и соблюдать технику безопасности. Участникам расскажут историю изобретения необходимого предмета. Также ребятам покажут деревянные и угольные утюги и дадут опробовать их в работе.

Посещение – групповое. Необходимо заранее записаться по номеру: 37-13-55.