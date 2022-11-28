Фонд «Милосердие» помог открыть этнографический музей

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В Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли музей русских народных промыслов. Это стало возможно благодаря инициативе жительницы Добровского района Ирины Порядиной, которая стала участницей грантовой программы «Стальное дерево».

Идея создать в селе Порой собственный этнографический музей удачно совпала с Годом культурного наследия народов России. Село издавна славится самобытными местными промыслами. Широко известен народный костюм и оригинальная поройская кукла на «ножках», домашняя утварь, традиционная вышивка и вязание. За много лет местные краеведы собрали немало ценных экспонатов разных эпох. Все они разрозненно хранились в сельской школе, библиотеке и центре культуры.

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По мнению Ирины, сохранить уникальную коллекцию старинных вещей помогло бы полноценное выставочное пространство, которое отвечает современным требованиям по размещению экспозиций. Такое помещение нашлось, но требовало серьезного ремонта, который был не под силу бюджету сельского поселения.

Решить проблему помог грант благотворительного фонда «Милосердие». За счет грантовых средств и помощи партнеров проекта отремонтировали кровлю и пол, в помещении наладили водоснабжение и водоотведение, пристроили открытую веранду для проведения мастер-классов. После этого собрали все экспонаты и оформили тематические экспозиции, в том числе выставку народного творчества из бабушкиных сундуков.

«Здорово, когда в отдаленных селах появляются такие культурные объекты, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Несмотря на скромные размеры, в Порое открыли полноценный этнографический музей, кстати, пока что единственный в районе. На его базе школьники смогут знакомиться с самобытными традициями, участвовать в мастер-классах по секретам местных промыслов. А музейная экспозиция, уверена, со временем будет прирастать новыми экспонатами».

На торжественном открытии музея присутствовали руководители района, общественники, депутаты и представители бизнеса. Жители Пороя и окрестных сел уже оценили новый культурный центр, в нем теперь постоянно можно встретить посетителей. Они с большим интересом осматривают музейные комнаты, предметы старинной утвари и традиционных изделий народного промысла старины, работы местных мастеров. Нередко люди приносят и дарят музею свои предметы старины.

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В планах местных волонтеров – привести в порядок пространство вокруг музея и оборудовать Семейный сквер. Его центром станет сохранившийся двухсотлетний дуб - хранитель Поройской старины.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».