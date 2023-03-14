Группа НЛМК удерживает лидерство в ESG рейтинге RAEX-Europe в России

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, удерживает лидирующую позицию в ESG-рейтинге независимого агентства RAEX-Europe. С октября 2022 года компания ежемесячно занимает первую строчку.

Аналитики определяют ESG-лидеров по 200 параметрам среди 160 российских компаний в 12 ключевых отраслях экономики. Учитываются показатели компаний в экологической, социальной и управленческой сферах. Наиболее высокую оценку в марте получили показатели Группы НЛМК в области экологии и социальной сферы.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает приверженность компании ESG-принципам: вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию Группы НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.