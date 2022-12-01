Фонд «Милосердие» начинает новогоднюю акцию помощи самым нуждающимся

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Благотворительный фонд «Милосердие» начал традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая поможет собрать средства для новогодних подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным семьям, которые проживают в Липецкой, Белгородской, Свердловской, Калужской, Московской областях и в Алтайском крае.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь лично. Минимальный размер пожертвования - 100 рублей, максимальный - не ограничен. Его можно сделать онлайн анонимно или после регистрации на сайте.

«Каждый год мы с волнением объявляем о начале этой доброй новогодней акции, потому что знаем, как много неравнодушных людей хотят реально помочь нуждающимся, - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Такую возможность предоставляет наш «Поезд милосердия», который открыт для любых пожертвований. Все участники акции могут быть уверены, что каждый собранный рубль обязательно попадет тем, кто больше других нуждается в поддержке».

Собранные средства в зависимости от пожеланий участника акции направят на разные цели. Например, на прохождение реабилитации или на приобретение специализированных колясок и ходунков для подопечных фонда - детей с ДЦП (минимальная сумма пожертвования на эти цели 1500 рублей). Многодетным семьям из числа подопечных фонда подготовят наборы товаров первой необходимости с новогодней атрибутикой (минимальная сумма пожертвования 1000 рублей). Часть собранных средств направят на приобретение подарков одиноким ветеранам старше 70 лет (минимальная сумма пожертвования 500 рублей). Самый минимальный взнос - 100 рублей – можно направить на помощь животным.

Акция продлится до 19 января 2023 года. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, проводит ее уже третий год. По завершении сбора средств на сайте фонда будет опубликован подробный отчет.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.