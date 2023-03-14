Водитель в Ельце выбросил из автобуса 11-летнего школьника в лужу

Водитель в Ельце вышвырнул из автобуса в лужу 11-летнего школьника Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем 13 марта в Ельце Липецкой области произошла ситуация, возмутившая общественность. Водитель выбросил в лужу из автобуса 11-летнего мальчика. Об этом в социальных сетях рассказала ельчанка. Женщина назвала поведение шофера неадекватным. По ее словам, мужчина за рулем переполненного транспорта постоянно нервничал и резко тормозил.

– На одной из остановок и вовсе вышел, – пишет горожанка. – Взяв ребенка, мальчика лет 11-ти за капюшон, шматанул и бросил в лужу.

Полиция начала проверку сразу после публикации в сети. Потом заявление в органы написала мама школьника.

– Обстоятельства выясняются, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД. –Опрашиваем всех свидетелей и участников.

Произошедшее прокомментировал мэр Ельца Евгений Боровских в своем телеграм-канале. Глава администрации заверил горожан, что случай не останется незамеченным.

– Уже связались с мамой ребенка, – написал Евгений Боровских. – Пообщались с очевидцами этого происшествия, запросили камеры с видеорегистратора из автобуса.