Сотрудники МЧС спасли пассажиров машины, которую смыло с затопленного моста под Липецком

Спасатели пришли на помощь к водителю и пассажирам легковушки, которая застряла на переправе во время паводка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области сотрудники МЧС спасли водителя и пассажиров, которые застряли на переправе через реку Дон в половодье. Это произошло 12 марта у села Никольское Данковского района. Легковушку на мосту остановила вода. В салоне находился мужчина и две женщины, одна из которых с ограниченными возможностями здоровья.

Прибывшие спасатели не смогли эвакуировать их с берега, так как переправу размыло. Но медлить было нельзя. В автомобиль начали врезаться глыбы льда, и он накренился. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с помощью веревки спасатели вытащили из машины женщину с ОВЗ. Они перенесли ее в ближайший дом, где их уже ждали врачи.

В это время на лодке и в гидрокостюмах к транспорту выдвинулись начальник Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 Данкова Роман Денисов и водолаз Владимир Полубояринов. Они пытались открыть дверь автомобиля, но в него врезалась еще одна глыба. Машина перевернулась. Мужчину и женщину выбросило из салона в ледяную воду. Их понесло вниз по течению.

Роман Денисов и Владимир Полубояринов бросились за несчастными. Они доставили их на берег и передали в руки медиков.