Проект НЛМК «Металлургия для любознательных» помог школьникам с выбором профессии

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В Липецке завершилась первая смена профориентационного проекта НЛМК «Металлургия для любознательных». Она объединила больше 20 девятиклассников. Это школьники, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, но пока не определились с профессией.

В центре поддержки одаренных детей «Стратегия» для них провели лекции и практикумы по металлургии, тренинг «Как выбрать профессию?» и металлургический квест. В металлургическом колледже и политехническом техникуме для участников смены прошли мастер-классы по рабочим специальностям. Школьники определяли прочность металла при сжатии, с помощью компьютерного моделирования воспроизводили металлургические процессы: плавили чугун и следили за работой доменной печи.

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– Проект очень интересный. Мы узнали про новые профессии, кем можно работать на НЛМК, и где лучше учиться металлургии. Эти знания нам очень помогут в будущем. Теперь я буду набираться больше опыта и планирую поступить в колледж, хочу связать свою жизнь с металлургией. Благодаря проекту я точно понял, что мне это действительно интересно, - рассказал участник проекта, ученик школы №25 Роман Росляков.

Одним из самых запоминающихся событий стала экскурсия на производственную площадку НЛМК. Участники увидели, как работает одна из самых крупных доменных печей страны «Россиянка», побывали в цехе динамной стали, посетили уникальный природный парк «Лебединое озеро».

В финале смены школьники решали металлургические кейсы. Совместно с преподавателями ЛГТУ подготовили предложения, которые помогут улучшить работу предприятий металлургической отрасли. По итогам проекта самые активные участники получили сертификаты на бонусную стипендию от НЛМК. Они будут действовать при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.