Спасибо за новые деревья!

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Благодарность за активное участие в субботниках и посадке деревьев в рамках проекта «Лес Победы» вручили руководству фонда.

В прошлом году по инициативе «Милосердия» в Липецке и Старом Осколе прошла серия субботников. В них приняли участие жители микрорайонов, школьники и общественники. Фонд помог обеспечить перчатками, мешками и организовал вывоз собранного мусора для безопасной утилизации.

С мая по октябрь во дворах и скверах Липецка волонтеры фонда вместе с жителями города высадили около 3000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени. В этом году новая программа озеленения стартует уже в апреле.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».