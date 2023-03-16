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Общество16 марта 2023 12:40

Спасибо за новые деревья!

Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» отметило вклад фонда «Милосердие» в озеленение города
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Благодарность за активное участие в субботниках и посадке деревьев в рамках проекта «Лес Победы» вручили руководству фонда.

В прошлом году по инициативе «Милосердия» в Липецке и Старом Осколе прошла серия субботников. В них приняли участие жители микрорайонов, школьники и общественники. Фонд помог обеспечить перчатками, мешками и организовал вывоз собранного мусора для безопасной утилизации.

С мая по октябрь во дворах и скверах Липецка волонтеры фонда вместе с жителями города высадили около 3000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени. В этом году новая программа озеленения стартует уже в апреле.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».

БИЗНЕС-ПРЕССФонд «Милосердие»