Картины излучают свет добра

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В Липецке при поддержке фонда «Милосердие» прошел волонтерский проект по использованию различных арт-программ для реабилитации онкологических больных. Социальная инициатива стала победителем грантовой программы «Стальное дерево».

Проект был нацелен на взрослых онкобольных, которые находятся в устойчивой стадии ремиссии. В его основе – комплексная работа педагогов, медицинских консультантов и волонтеров, которые помогают проложить «дорогу от отчаяния к надежде» и наполнить жизнь онкобольных яркими красками. Занятия проходили каждую неделю в оборудованных залах и аудиториях с квалифицированными преподавателями. Участникам были доступны бесплатные тренинги по вокалу, танцам, живописи, скетчингу, гитаре и укулеле.

Как получилось – смотрите в фотоальбоме, где собраны некоторые художественные работы участников проекта.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».