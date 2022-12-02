Проект НЛМК по рециклингу железобетона стал лучшей природоохранной практикой страны

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НЛМК победил в номинации «Лучший проект в области переработки вторсырья» с проектом по рециклингу железобетона.

Для реализации проекта на комбинате организовали собственную переработку боя железобетона, бетона и кирпича. На установке с помощью магнита извлекают железо – его в общем объеме содержится до 5% - и возвращают в производство. Бой бетона и кирпича дробят и получают щебень различных фракций, востребованный предприятиями строительного профиля.

«Проект сочетает в себе как экологический, так и экономический эффекты. Мы перерабатываем материалы, которые раньше приходилось утилизировать. Сейчас это продукция для строительной отрасли и вторичное сырье для производства. Это позволяет формировать полноценную экономику замкнутого цикла», - прокомментировал директор по экологии и климату Группы НЛМК Никита Воробьев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.