Стальной путь: железной дороге НЛМК - 90 лет

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Профессия железнодорожника – одна из самых первых на комбинате. Здесь само производство невозможно без железной дороги – не отправишь составы с сырьем и не вывезешь готовую продукцию. За 90 лет Управлением железнодорожного транспорта НЛМК пройден путь от строительства первой станции и ж/д ветки в 10 км до создания крупнейшего транспортного узла Юго-Восточной железной дороги. Сегодня работа железнодорожной службы НЛМК – не просто доставка груза из точки А в точку Б. Это современный процесс сквозного управления цепями поставок, контроль передвижения потоков всей Группы в целом.

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Начинали с трех паровозов

Еще за полтора года до выдачи ДП-1 своего первого чугуна, 3 марта 1933 года был образован Железнодорожный цех (ЖДЦ) Новолипецкого завода. А первый железнодорожный состав был подан на стройплощадку будущей домны двумя годами ранее.

Начинали с 3 паропутевых кранов и 17 двухосных вагонов, а 10 км пути обслуживали 3 паровоза. В 30-е было построено паровозное депо и 19 км путей, а парк вагонов вырос до 176 единиц. Объем перевозок уже к 1934 году составил 74 тыс тонн.

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Этапы развития

В 50-е здесь был разработан и внедрен Единый Технологический Процесс, в составе ЖДЦ выделены службы. А парк тепловозов подрос до 14 единиц. В 60-е годы запустили новые станции с постами, появились железнодорожные районы. Постепенно рос потенциал, внедрялись новые технологии.

Одновременно появлялся опыт, и воплощались передовые идеи. К примеру, в семидесятые впервые в практике металлургических заводов страны именно на НЛМК была разработана и внедрена погрузка слябов и тяжеловесных рулонов на специально оборудованные железнодорожные платформы.

Программа развития набирала темп - в 80-е ввели в эксплуатацию новое вагонное депо. Преобразования не остановились и в 90-х. А с 2000-х началась компьютерная эпоха. Одновременно проводилась реконструкция и модернизация всей инфраструктуры. На ст. Новолипецк впервые появились бесстыковые рельсовые плети длиной больше 1000 метров, построен Логистический склад, а в 2022 г внедряется система «АНТИСОН», помогающая локомотивным бригадам.

И сегодня железнодорожники НЛМК внедряют самые современные цифровые решения, которые позволяют обучать сотрудников и добиваться снижения аварийности. Расширяется путевое хозяйство, закупается новая техника, осваиваются передовые технологии.

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Движение – это жизнь

Железная дорога – это не только вагоны и рельсы, а прежде всего люди, избравшие непростую профессию железнодорожника. Свыше 2200 сотрудников насчитывает сегодня команда УЖДТ (69% из них возрастом до 45 лет). Кто-то попал на железную дорогу совершенно случайно, кого-то позвал приятель, есть и династии в нескольких поколениях. А объединяет всех любовь к своей профессии и высокий уровень подготовки. Каждый из работников – часть огромного перевозочного процесса, где все взаимосвязано и нет малозначительных специальностей.

Как обойтись без путейцев, машинистов, слесарей и дежурных, десятков других специалистов? И хотя вклад отдельного работника не всегда заметен, но именно он важен для результативности подразделения и всего коллектива.

Александр Соболев, начальник ЦЭПС:

- В своей работе люблю аналитические нестандартные задачи. Всегда и у всего есть пути решения. Надо только отбросить эмоции, трезво оценить ситуацию…

Алексей Иванищев, мастер ЛЦ, стаж работы в УЖДТ 21 год:

- Люблю работать с коллективом, делиться опытом, проводить контрольно-инструкторские поездки. Для меня железная дорога – вся моя жизнь…

Кирилл Патейчук, слесарь по ремонту подвижного состава, стаж работы 1,5 года:

- Железная дорога для меня - это сбывшаяся мечта детства…

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Экскурсия для ветеранов

Для сотен сотрудникков НЛМК работа на железной дороге стала делом всей жизни – стаж работы многих из них насчитывает десятилетия.

В преддверии юбилея для ветеранов управления провели экскурсию по родному предприятию. Посетили родное депо, и «Россиянку» и знаменитое Лебединое озеро.

Владимир Дозоров:

- Я проработал на комбинате 40 лет, вспоминаются годы работы. Бывает, снится и тепловоз, на котором работал, очень волнительно…

Екатерина Кирьянова:

- По работе и сейчас скучаю, очень хотелось посмотреть, что и как изменилось на комбинате. Мои ожидания оправдались.

Любовь Москалева:

- Перед экскурсией всю ночь не спала, волновалась. Все такое близкое, знакомое… Но много изменений, нового, очень рада, что идут преобразования.

Более 150 ветеранов УЖДТ посетили комбинат в праздничные дни. Экскурсия завершилась торжественным мероприятием, посвященным 90-летнему юбилею управления.

Сегодня на железной дороге НЛМК работают высококлассные специалисты, которым ветераны передали свои знания, опыт и преданность любимому делу. Более 93% работников коллектива – члены профсоюза. Они активно участвуют в благотворительных акциях, помогая выпускникам детских домов, в корпоративных конкурсах и Спартакиадах НЛМК, где неизменно в числе победителей.

Команда УЖДТ – это тысячи квалифицированных сотрудников, надежно обеспечивающие перевозками потребности комбината. И на вопрос «Что для вас железная дорога?» - они с гордостью отвечают - «Это моя жизнь»!»

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Управление Железнодорожного транспорта сегодня:

- 18 станций;

- 134 тепловоза;

- 3074 вагонов;

- 659 км пути;

- 1585 стрелочных переводов;

- 130 млн/т грузов.

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Андрей Леонидович Кропотов, начальник УЖДТ:

Главное, чем мы можем гордиться – наши люди, команда настоящих профессионалов своего дела. Наши ветераны заложили фундамент для сегодняшних успехов, а мы не только сохраняем, но и приумножаем их. Именно от вас зависит надежное и безопасное движение поездов, доставка сырья и конечной продукции.

В юбилейный год хочу поблагодарить вас за труд, которому вы отдаете свои знания и силы – и пожелать всем новых перспектив, творческих идей, смелых решений, крепкого здоровья, успехов и удачи!

Владимир КУЛИК. Фото предоставлены пресс-службой НЛМК.