20 лет дали мужчине за убийство семьи из-за иконы в 150 тысяч долларов под Липецком

В Липецке вынесли приговор мужчинам за покушение на кражу старинной иконы и убийство семьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 2 декабря в Липецком областном суде вынесли приговор 4 мужчинам за покушение на кражу иконы за 150 тыс. долларов и убийство семьи. Напомним, в 2018 году заключенный из колонии в Нижегородской области Руслан решил украсть старинную икону знакомых из села Истобное Чаплыгинского района, которая якобы была написана в 14-15 веке. Он нашел сообщника на свободе. Тот рассказал о плане своему знакомому. Последний привлек к делу еще одного мужчину. Все они были ранее судимы. Руслан пояснил им, как проехать к дому и даже нарисовал его схему, обозначив, где искать реликвию.

В Липецке вынесли приговор мужчинам за покушение на кражу старинной иконы и убийство семьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор мужчинам за покушение на кражу старинной иконы и убийство семьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

За иконой поехал Юрий на Газели, так как ему нужно было рассчитаться с долгами за покупку криптовалюты. Заключенный рассказал, что в субботу с утра пенсионеры уезжают на рынок, и это лучшее время для кражи. Однако, 16 июня они так и не вышли из дома. В тот день Юрий даже общался с хозяином дома, надеясь выведать их распорядок дня. Сам же сказал, что приехал на рыбалку. Их видел водитель, который в тот момент проезжал мимо, а также Газель, на которой приехал злодей. Автомобилист потом выступил как свидетель. Также машина, на которой приехал подсудимый, попала в объектив камеры видеонаблюдения.

17 июня мужчина пробрался в дом, но наткнулся на пенсионера. Изверг 13 раз ударил его ножом, а после принялся за супругу. Оба скончались. Старинную икону Юрий так и не нашел. Схватил два других образа, стоимость которых оказалась 4 тыс. рублей, и скрылся. Позже он отдал иконы в храм Московской области.

В Липецке вынесли приговор мужчинам за покушение на кражу старинной иконы и убийство семьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

Суд признал всех четверых виновными. Юрия – по п. «б,в» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и п. «а,з», ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем». Ему назначили 20 лет исправительной колонии особого режима. Также ему придется выплатить детям погибших 2 млн рублей компенсации морального вреда. Кстати, во оглашения приговора Юрию стало плохо. Сказал, что потемнело в глазах. Как стало известно lipetsk.kp.ru, у него проблемы с сердцем и было несколько инфарктов. После заседания его осмотрели медики.

Остальных осудили по ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ «Организация покушения на кражу в особо крупном размере». Двум дали по 6 лет колонии. Еще одному – 6,5 лет колонии строгого режима.