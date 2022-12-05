Фонд «Милосердие» помог провести всероссийский конкурс юных танцоров

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Благотворительный фонд «Милосердие» оказал финансовую поддержку организаторам Всероссийского конкурса исполнителей классического и народно-сценического танца

«Экзерсис». Он прошел в Липецке с участием 26 хореографических коллективов из семи регионов России.

Конкурс нацелен на выявление одаренных детей и помощь им в достижении высоких творческих результатов. Он проводится при поддержке департамента культуры и туризма администрации Липецка и детской школы искусств №1 имени Михаила Глинки. За три года статус конкурса вырос с общегородского до всероссийского. По мнению профессионалов, он является востребованной площадкой для обмена опытом работы и повышения уровня мастерства преподавателей хореографии.

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В этом году за награды «Экзерсиса» боролись около 250 учащихся учреждений дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведений, а также участники самодеятельных коллективов. В конкурсных показах могли принять участие юные танцоры в возрасте от семи лет, в том числе дети из малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнительское мастерство участников оценивало жюри в составе педагогов Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Воронежского хореографического училища.

Лауреатов и дипломантов конкурса наградили грамотами и памятными призами. Больше всего наград получили коллективы из Тулы, Орла и Липецка. Также дипломами за профессиональное мастерство были отмечены преподаватели, которые подготовили самые яркие творческие коллективы.

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По завершении конкурсных просмотров для всех участников и педагогов были организованы мастер-классы по основам классического и народно-сценического танца.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».