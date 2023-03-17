Максимальный подъем воды в реке Воронеж в Липецке ожидают в апреле

Лед по основному руслу реки Воронеж сошел Фото: Юлия КЛЮЕВА

Максимальный подъем воды в реке Воронеж в Липецке ожидают в начале апреля. Этот вопрос обсудили 16 марта руководители ГО и ЧС, департамента дорожного хозяйства, управлений благоустройства и главного смотрителя. Они провели выездное совещание, проверив ручей Студеный, русло Липовки в Каменном логу и в районе частного сектора на улицах Калинина и Радиаторной. Осмотрели район Заречья. Везде ситуация спокойная.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на 15 марта снег в областном центре растаял. Почва промерзла на 59 сантиментров при норме 44. Есть опасения, что талая вода может пойти «верхом».

На реке Воронеж лед сошел по основному руслу. Вода плавно поднимается. Сейчас – 883 см над нулем графика поста. Среднемноголетние значения – 892 сантиметров. С 9 по 16 марта вода поднялась примерно на 40 сантиметров.

Ухудшить ситуацию могут дожди и таяние снега и льда в Тамбовской области, считают специалисты. Так, 12 марта из-за продолжительных осадков поднялся уровень воды в реке Студенка. Из-за этого на улице 9 Января подтопило несколько дворов. Русло реки очистили от наносного грунта и вода ушла. Спасатели продолжают следить за ситуацией с помощью видеокамер, которые установлены в «зоне риска».