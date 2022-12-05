Богатыри в кольчугах и огромный торт: липецкие моржи отметили 60-летие клуба

Липецкие моржи открыли зимний сезон Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Липецкие моржи открыли свой 60-й зимний сезон. Праздник отметили около сотни любителей купания в холодной воде. В субботу 3 декабря они собирались на берегу реки Воронеж.

Липецкие моржи отметили 60-летие клуба Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В честь юбилея липчане выстроились в число "60". Затем стартовала шоу-программа "Богатыри". Мужчины в кольчугах, шлемах и с щитами устроили танцы на берегу, а потом направились к водоему. Их сопровождали Бабки Ежки, вдруг превратившиеся в красавиц в купальниках. В итоге веселье плавно перешло в ледяную воду.

Всего в клубе моржей 236 человек - 135 мужчин и 101 женщина. По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году в сообщество официально вступили более 70 горожан. Они произнесли клятву "моржа" и окунулись в прорубь. По традиции, на берегу их встретили Нептун, Водяной и Русалка. В конце мероприятия липчане пили чай с 11-ти килограммовым тортом с надписью "60 - Моржи Липецка".

Липецкие моржи открыли зимний сезон Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Напомним, что сезон зимнего плавания обычно начинается в первую субботу декабря. К этому дню моржи готовятся всю осень, плавая в холодной воде. Так организм постепенно привыкает к понижающейся температуре. Зимой моржи проводят соревнования. Так, 5 января в областном центре пройдет VII открытый чемпионат города Липецка по зимнему плаванию. Зарегистрироваться можно здесь. А с 3 по 5 февраля - четвертый этап Всероссийского открытого турнира по зимнему плаванию "Кубок Дружбы".