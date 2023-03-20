Школы Липецкой области начнут принимать заявления в первый класс с 1 апреля

С 1 апреля в Липецкой области школы начнут принимать заявления в первый класс Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 1 апреля в Липецкой области школы начнут принимать заявления в первый класс. Родители могут заранее заполнить анкету на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба мэрии.

Заявка сохранится в черновиках. Останется только дождаться начала приемной кампании и нажать на «Отправить».

При этом, на сайте можно будет посмотреть, сколько свободных мест осталось, и разослать заявление сразу в несколько школ.

Для заявки понадобятся паспортные данные родителя, свидетельства о рождении первоклассника, прописка и документы на льготы. Далее нужно будет указать номер или название школы. Если в выбранном учреждении уже учатся другие дети из семьи, информацию о них также следует заполнить.

До 30 июня принимают заявки в ближайшую от дома школу или ту, в которой уже учатся братья или сестры. С 6 июля по 5 сентября можно подавать в другие школы. Когда прием заявок закончится, через три рабочих дня в личный кабинет придет ответ. Если родители подавали заявление в школу не по месту регистрации, ребенка зачислят только при наличии свободных мест.