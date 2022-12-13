Жители Липецкой области перевели мошенникам 243 миллиона рублей с начала года

Липчане продолжают попадаться на уловки мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за 11 месяцев выявили 2 697 преступлений в IT-сфере – на 8,4% больше, чем в 2021 году. Об этом 13 декабря на брифинге рассказал замначальника полиции по оперативной работе регионального УМВД России Виталий Воронин. Положительная динамика наблюдается в раскрытии имущественных IT преступлений – 415 фактов. Ущерб от мошенников составил 243,4 млн. В прошлом году – 230 млн.

Активизировалась мошенническая схема «ваш родственник попал в беду» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Так, аферисты обманывают липчан: через сайты объявлений, предлагая продолжить общение в мессенджерах – 512 преступлений; под видом сотрудников банка или полиции – 319 случаев; используя фишинговые ссылки, снимают с банковских карт деньги – 130 фактов; под видом торгов на биржевых платформах – 110; сообщая, что родственник попал в беду – 103 преступления.

По словам Виталия Воронина, снизилось количество мошенничеств под видом сотрудников банка и полиции – годом ранее 628 преступлений.

- Новый вид мошенничества – якобы торги на биржевых платформах, - прокомментировал замначальника полиции по оперативной работе. – Здесь аферисты получают самые крупные суммы. Граждане пытаются заработать, не обладая специальными знаниями в этой сфере. Они переходят по ссылкам, думая, что играют на бирже. На самом деле это подставные сайты. Тот, кто направляет туда деньги, вывести их уже не может.

Вновь активизировались мошенники, работающие по схеме «ваш родственник попал в беду». К сожалению, многие липчане, особенно пожилые, до сих пор верят незнакомцам и переводят им деньги. В этом году полицейские задержали 17 лиц, причастных к таким преступлениям.

Неоднократно правоохранители задерживали «курьеров», забирающих деньги у обманутых липчан. Добраться до «операторов» проблематично – как правило, они находятся за пределами РФ. Но и такие случаи есть. В Липецкой области задержали гражданина, который только на территории региона совершил 17 преступлений. Липчане отдавали ему от 70 тыс. до полумиллиона рублей и выше – в зависимости от суммы накоплений.

- Чаще всего «операторы» звонят из Украины, - поделился Виталий Воронин. – Деньги идут по целой цепочке перечислений, перемещаются по счетам и в конце обналичиваются. Граждане должны понимать, что если деньги перечислены – вернуть их практически нереально. Единственный вариант - если подозреваемого задержат с поличным.

Так, липчан в очередной раз призывают не переводить деньги незнакомцам, а тем более, когда в телефонном разговоре начинают запугивать, давить или, наоборот, радуют внезапной выгодой. Нельзя сообщать данные банковских карт, пароли из смс, кодовые слова, даже если собеседник представился сотрудником органов или банка. Полицейские и другие специалисты никогда не запрашивают эту информацию, а тем более по телефону.