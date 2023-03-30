Жители Липецка обсуждают видео с яркой вспышкой на Елецком Фото: Алина ПАЛАГИНА

В социальных сетях и чатах домов горожане обсуждают видео с яркой вспышкой над Липецком. Запись сделала камера домофона ночью минувшей среды, 29 марта. Информацией с lipetsk.kp.ru поделилась жительница одной из многоэтажек на Елецком.

По словам липчан, перед вспышкой по небу что-то пролетело, а после раздался хлопок. Жители домов на улице Хренникова перебирали разные варианты. Одни предположили, что это была гроза или салют.

По словам липчан, перед всплеском по небу что-то пролетело, а после раздался хлопок

Некоторые жильцы усомнились. Горожанка написала в мессенджере, что на молнию не похоже – слишком сильно озарило небо. Липчане также наблюдали отключение света. По словам очевидцев, после вспышки на пять минут на Елецком потухли фонари – от переезда до кольца.

В других районах явление тоже заметили. Жительница Университетского сообщила lipetsk.kp.ru о ярком свечении.

Жители домов на Хренникова предположили грозу или салют.

– Точно не молния, потому что это будто было не в небе, а на всей территории. Молния же резкая и короткая, – рассуждает липчанка. – Здесь было дольше. После услышала небольшой «бабах».

Некоторые горожане в социальных сетях даже подумали на работу системы ПВО. Однако в пресс-службе регионального правительства опровергли такую догадку.