Питерский путешественник вернулся в Липецкую область и поехал на велосипеде «Из Грязей в Чистую»

Евгений Кутузов стартовал «Из Грязей в Чистую» Фото: из архива героя публикации

В эту субботу, 1 апреля, питерский путешественник Евгений Кутузов вернулся в Липецкую область – и это вовсе не шутка. Странник специально выбрал День смеха, чтобы начать запланированный год назад маршрут. Турист на велосипеде отправился по пути «Из Грязей в Чистую».

– Это не спортивное мероприятие. Путешествие приурочил к 1 Апреля. Это мой профессиональный праздник, – с улыбкой отвечает lipetsk.kp.ru Евгений. – Исключительно ради шутки и сказки.

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34-летний странник уже дважды приезжал в регион. В 2021 году житель Северной столицы проехался на хэндбайке «Из Грязи в Князи» – из нашей области в Кировскую. В Липецке не обошлось без неожиданностей – 15 апреля петербуржца сбила машина. Итог - перелом ноги. Но упорству и позитиву Евгения можно позавидовать, ведь преграды не помешали ему воплотить задумку в жизнь.

Евгений Кутузов присылает открытки из своих поездок Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

А в прошлом году путешественник возвращался, чтобы преодолеть расстояние от тех же Грязей до деревни Чистая в Смоленской области. Однако поездку пришлось отложить. Липецкая область опять подготовила для странника неприятные сюрпризы. В апреле он решил прокатиться на велосипеде и упал с крутого спуска. Позднее оказалось, что Евгений получил шесть переломов – ребер, позвоночника и плеча. Путешественник не знал о своих травмах около двух месяцев, пока не сделал МРТ.

ПУТЕШЕСТВЕННИК РЕШИЛ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ

В 2023 году на липецкую землю вновь ступил искатель приключений, полюбившийся местным жителям.

Скорее всего, многие бы задали жителю Санкт-Петербурга вопрос. Не боится ли он возвращаться в Липецк? Но Евгений с юмором отнесся к передрягам, в которые попал на липецкой земле. В этот раз путешественник подготовился и застраховал себя.

– Не то чтобы я планирую что-то получить по этой страховке, – рассказывает петербуржец, смеясь. – Это тоже своего рода шутка.

Евгений Кутузов стартовал «Из Грязей в Чистую» Фото: из архива героя публикации

ЗАДУМКА ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ

Кстати, идея второго маршрута возникла случайно. В интеллектуальной передаче одному из участников задали вопрос про первую поездку Евгения. Нужно было ответить, куда отправился путешественник из Грязей. Игрок угадал неверно, сделав конечным пунктом деревню Чистая.

Евгений планирует преодолеть расстояние в 800 километров на желтом велосипеде за месяц. Искатель приключений уже наметил некоторые остановки – Елец, Брянск, Орел, Смоленск и еще несколько городов и сел.

– Территория, по которой я поеду, достаточно старинная, – отмечает путешественник. – Там древнерусские поселения, города. Очень интересно их посетить.

В дорогу странник взял рюкзак весом в 15 килограмм. Опытный путник положил туда палатку, спальник и остальные необходимые вещи – пенку, сменную одежда, лекарства, инструменты для велосипеда. Евгений также напечатал 100 символичных открыток, которые будет отправлять друзьям из поездки.

Петербуржец предпочитает путешествовать один, потому что в таких поездках трудно подстраиваться под другого человека.

– Так проще, потому что ты ни от кого не зависишь, – делится Евгений. – Не нужно согласовывать маршрут, время отдыха. Это долгий процесс, который тяготит обоих.

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