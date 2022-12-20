Жители Липецка встретили новогодний поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Эти утром 20 декабря в Липецк приехал поезд Деда Мороза. Липчане встретили главного зимнего волшебника на перроне железнодорожного вокзала. Праздник начался с интерактивной программы для детей. Вместе с ребятами также веселились Снегурочка, снеговики и лесные звери.

Поезд Деда Мороза в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Сам поезд состоит из 5 волшебных вагонов: сказочная деревня, приемная Деда Мороза, вагон-буфет, вагон-ресторан и передвижная лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Вход в первые 3 по билетам - их раскупили сразу. В остальные 2 могут попасть все желающие.

Внутри дети рассказывали Деду Морозу и его внучке Снегурочке стихи, пели песни, фотографировать со сказочными персонажами. Ребята также пили чай с символом уходящего года - Тигром.

Поезд Деда Мороза в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В пресс-службе мэрии напоминают, что состав пробудет в Липецке до 14.00. Затем он отправится в Елец к 16.50. Волшебный поезд начал свое путешествие еще 22 октября, чтобы проехать от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поездка завершится 22 января на станции Котлас-Южный в Архангельской области.