Александр Плотников:У нас есть все ресурсы,чтобы обеспечить хлевенцам высокий уровень благосостояния и комфорта

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У расположенного в южной части Липецкой области Хлевенского района удобное и выгодное географическое положение. По территории проходит федеральная трасса, реки Воронеж и Дон, недалеко два областных центра (да и до столицы 4 часа езды), вокруг прекрасные черноземы. Но главный ресурс - люди, работящие, открытые, не ищущие «счастья» где-то вдали, а предпочитающие трудиться у себя на малой родине.

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В августе здесь отметили свой 94-й день рождения, на торжества съехались жители всех 15 сельских поселений. Значимым событием праздника стала закладка первого камня на месте будущей многоэтажки (впервые с 1987 года). Новое жилье подрядчик обещает сдать в конце 2023 года, часть квартир администрация района планирует выкупить для муниципальных нужд.

И это составная часть общей программы комплексного развития - такую задачу поставил перед собой Александр Плотников, возглавивший Хлевенский район 9 месяцев назад. Его команда сразу же активно включилась в ритм созидания, и достигнутые результаты говорят о динамичном развитии территории.

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Что сделано за этот небольшой срок, каковы показатели района по итогам завершающегося года? Об этом нам рассказал глава Хлевенского муниципального района Александр Плотников.

- Александр Иванович, что сейчас в числе актуальных задач?

- Развитие района напрямую зависит от роста нашего бюджета, его наполнения. За 9 месяцев районный бюджет пополнился на 248,3 млн руб-лей - это собственные доходы. У нас идет системная работа по сокращению недоимки, выводу заработной платы из «тени», другие меры.

Всегда постоянное внимание сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Недавно открылся новый ФАП в селе Синдякино, который будет обслуживать более 600 человек, вступил в строй обновленный больничный комплекс в Дмитряшевке, где могут принимать свыше 2 тысяч пациентов.

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На базе лицея открыли в этом году специализированный 10-й медкласс (срок обучения - 2 года). Цель этого проекта- сформировать мотивацию к осознанному выбору профессии, связанной с медицинской отраслью. Ребята будут углубленно изучать дисциплины, что поможет поступить в профильный вуз и в дальнейшем пополнить медицинские кадры райо-на. Для практических занятий в лицее есть специальные лаборатории, оснащенные макетами органов, измерительными аппаратами, медицинскими тренажерами, оборудованием для оказания первой помощи.

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Во всех школах работают спортзалы (они доступны для подростков, молодежи и в вечернее время). Запланировали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - подали заявку на 180 млн рублей. Провели капитальный ремонт Конь-Колодезского Центра культуры, на следующий год капитально отремонтируем ДК в Отскочном и Верхней Колыбельке.Работы много, все планы будем реализовывать.

- Развитию способствуют инвестиции. Какая здесь ситуация?

- В этом году уровень инвестиций в экономику района за 9 месяцев составил 105% к прошлому году (106 тыс. руб. на каждого жителя). На территории района заявлены инвестпроекты на сумму около 12 млрд рублей.

КХ «Речное», к примеру, ведет строительство картофелехранилища на 24 тыс. тонн (объем инвестиций - 500 млн руб.), семенного завода (инвестиции - 100 млн руб.), завершено строительство системы орошения (инвестиции - 70 млн руб.).

Племенное хозяйство «Рудничное» построило в районе птицеводческие площадки, запланировано строительство репродуктора для производства инкубаторного яйца. Объем инвестиций составляет 672 млн рублей (с господдержкой).

Многомиллионные инвестиции в сфере животноводства, промышленной продукции и у других инвесторов - компаний «Зерос», «Полимер-Л», «Генетик Пик», «Современные технологии и системы».

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Активно развиваем овощеводство закрытого грунта - у нас строятся современные тепличные комплексы пятого поколения. Планируется строительство 2-й и 3-й очереди теплиц, с инвестициями в 11 млрд рублей и созданием 460 новых рабочих мест.

- Какая помощь тем, кто намерен заняться малым бизнесом?

- Большой популярностью пользуется «Социальный контракт». Этой мерой соцподдержки хлевенцы в текущем году воспользовались 146 раз. Благодаря этому в наших сельских поселениях открылись новые парикмахерские, предприятия по деревообработке, построены теплицы для выращивания рассады и овощей.

- Жизненно важная тема сейчас - СВО. Как в районе поддерживают семьи мобилизованных?

- С ними в режиме постоянной связи главы сельских поселений, соцработники. Кому-то требуется информационно-юридическая поддержка, помощь в решении бытовых вопросов. На все вопросы, просьбы незамедлительно реагируем, оказывается адресная помощь. Многие неравнодушные хлевенцы участвуют в сборе гуманитарной помощи - и простые жители, и представители бизнеса. За 9 месяцев собрано и отправлено в центральный сборный пункт свыше 20 тонн муки, полторы тонны растительного масла, а также продовольственные товары, средства гигиены на сумму около 2 млн рублей. Для восстановительных работ отправили бульдозер на Донбасс, в Володарский район. Люди у нас отзывчивые, патриотичные, всегда окажут помощь, и мы чувствуем, насколько важна наша поддержка.

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Наша цель одна - сделать жизнь хлевенцев более комфортной и благополучной. И все вопросы для нас первостепенные. Будем создавать благоприятные условия для инвесторов и больше высокооплачиваемых рабочих мест. Все ресурсы для этого есть, - уверен Александр Плотников.

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Владимир КУЛИК. Фото Валентины Добромысловой.