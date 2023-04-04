На разбитые дороги, шум и бары жалуются жильцы дома на Ворошилова в Липецке

Липане пожаловались на разбитые дороги, шум и посетителей бара Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот вторник, 4 апреля, депутаты Липецкого горсовета встретились с жильцами дома №3 на улице Ворошилова. Выездное заседание решили провести после обращения горожанки. Местные жители жалуются на разбитые дороги, шум и посетителей баров.

Сотрудники мэрии, управляющей компании, ГИБДД, ГЖИ и ресурсоснабжающих организаций обсудили на собрании проблемы, волнующие липчан. Первое, о чем рассказали жители – постоянный поток машин. Во дворе стоят запрещающие знаки. Однако водители игнорируют правила – ездят насквозь с Советской на Первомайскую и обратно. Липчане переживают, ведь автомобилисты зачастую даже не сбавляют скорость. Выходить из подъезда опасно.

– В арке с улицы Советской десять люков – из-за плотного трафика они гремят, – рассказывает жительница дома Виктория Будюкина. – Это слышно даже в квартирах на верхних этажах. Спать и отдыхать невозможно.

Разбитый асфальт планировали отремонтировать в 2023 году, но денег не хватило Фото: Липецкий городской совет депутатов

После всего услышанного председатель комиссии Светлана Бессонова согласила, что жильцам нужно помочь провести общее собрание. Далее здесь необходимо поставить шлагбаум или полусферы, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.

Как отмечают горожане, дороги здесь тоже оставляют желать лучшего. Разбитый асфальт планировали отремонтировать в этом году, но денег не хватило. Проезду придется подождать еще. Кроме того, в дворе до сих пор не убрали коммунальные раскопки. На встрече жильцам сообщили, что участок приведут в порядок до 1 мая.

Во дворе до сих пор не убрали коммунальные раскопки Фото: Липецкий городской совет депутатов

Но и это еще не все. Липчане недовольны управляшкой. Одна из жительниц рассказала, что зимой плохо работало отопление. Температура в угловой комнате не превышала 18 градусов. По словам женщины, на проблему закрыли глаза – не сделали даже перерасчет. Замруководителя УК ответил, что в доме планируют заменить стояки и трубы.

Местные жаловались также на посетителей баров. Клиенты заведений выходят выяснять отношения на улицу. Со слов жильцов, некоторые ночные гости ходят справлять нужду во двор. Начальник городского управления потребрынка Ася Франценюк заметила, что бары и магазины ничего не нарушают. Поэтому основания для закрытия отсутствуют. Горсовет привлечет внимание правоохранителей к этому месту. Возможно, патрулировать дворы начнут народные дружины.