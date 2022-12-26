Фонд «Милосердие» поддерживает талантливых юных спортсменов

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Благотворительный фонд «Милосердие» вручил подарки воспитанникам спортшкол Липецкой области, которые добились высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях. Традиционное награждение талантливых юниоров региона приурочили к подведению итогов спортивного года.

Дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и инвентаря получили 13 спортсменов из городских и областных спортшкол, школ олимпийского резерва. Они занимаются стендовой и пулевой стрельбой, гребным спортом, плаванием, велоспортом, спортивной гимнастикой, тхеквондо, дзюдо, греко-римской борьбой и конным спортом.

Один из награжденных - Александр Томилин представлял областную спортивно-адаптивную школу паралимпийского резерва по дзюдо. В этом году он стал серебряным призером первенства России в весовой категории до 50 кг.

За достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам также вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

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«Для нас поддержка массового и детского спорта всегда была и остается одной из приоритетных программ, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Мы не только помогаем спортшколам и отдельным спортсменам, финансируем проведение соревнований, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В пяти регионах страны при нашем участии каждый год открываются уличные спортивные комплексы для всех желающих. Эта новая инфраструктура существенно расширила число сторонников здорового образа жизни среди молодежи».

Спортивно-игровые комплексы от фонда за последние годы появились и в шести районах Липецкой области. Все конструкции для активного отдыха и тренировок соответствуют современным стандартам безопасности.

В этом году при поддержке «Милосердия» открыли площадку для занятий скейтбордингом в Липецком районе. Еще один многофункциональный спортивно-игровой комплекс в cеле Грязное стал не только хорошим подспорьем для регулярных занятий спортом, но и местом для проведения соревнований, массовых зарядок, сдачи нормативов ГТО. В Липецке недавно распахнул двери обновленный зал бокса для тренировок свыше 60 ребят из спортклуба «Юность».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».