Фонд «Милосердие» раздаст пасхальные куличи самым нуждающимся

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Она приурочена к празднованию православной Пасхи. Эта добрая традиция помощи самым нуждающимся жителям Липецка насчитывает уже двадцать лет.

В этом году около 3600 пасхальных куличей сотрудники фонда передадут людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и одиноким пожилым пенсионерам. Часть куличей также направят в воскресную школу, дом-интернат для престарелых, исправительные учреждения. Перед отправкой из пекарни пасхальные угощения освятят.

«Наша благотворительная акция в преддверии главного христианского праздника – это одна в череде добрых дел по поддержке ветеранов, инвалидов, многодетных семей, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - На протяжении многих лет фонд помогает Липецкой епархии и простым верующим, участвует в восстановлении храмов и духовно-исторических центров».

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».