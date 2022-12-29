В Липецке начали ремонтировать трамвайное депо

В Липецке ремонтируют трамвайное депо Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке стартовал ремонт в трамвайном депо. Реконструкцию проводят в рамках проекта модернизации электротранспорта. По соглашению, все работы должны завершить до конца 2025 года. В трамвайную сеть города вложат 14,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты уже установили леса, чтобы утеплить фасад здания. В начале 2023 года стартуют строительно-монтажные работы. Их завершат в феврале 2024 года. Планируется заменить окна и облицевать фасадные части строения.

Затем депо оснастят передовым оборудованием: автоматической портальной моечной системой, механизированной выдвижной двухсторонней площадкой для ремонта и обслуживания вагонов.

Также в рамках соглашения закупят 46 односекционных трамваев, обновят 40,8 км путей, модернизируют контактную сеть, появится новая ветка в 5,2 км.