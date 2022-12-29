На месте 22 домов на Гагарина в Липецке построят новый микрорайон

В Липецке в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова возведут новый микрорайон Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В центре Липецка на месте малоэтажных домов возведут новый микрорайон. Речь идет о территории в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова. Здесь расположены 22 многоквартирных дома. 2 из них расселят по профильной программе. Жильцов еще 3 зданий переселит застройщик "Спецфундаментстрой". С ним заключили контракт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, еще 17 малоэтажек пока не признали аварийными, но собственникам квартир также предложат варианты переезда. У липчан несколько вариантов: денежная компенсация, равнозначное жилье или квартира большей площадью с зачетом возмещения. Также горожане могут не согласиться на комплексное развитие территории. Для этого они должны провести общее собрание жильцов и собрать не менее 1/3 голосов. Сделать это нужно до утверждения планировки территории. Застройщик разработает ее в течение 90 дней.

Общая площадь территории для предполагаемого комплексного развития - 4,5 га. На участке планируют заменить сети, обустроить дорожные развязки, сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, возвести дома и детский сад, различные площадки. Срок реализации проекта – 10 лет.

О реновации этого района задумались еще в начале 2000-х. Потенциального застройщика нашли только в 2020 году. Он начал работы, но позже от задумки отказался. Ситуация начала меняться, когда в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ ввели новую главу "Комплексное развитие территорий". После этого в регионе разработали местные нормативные акты и запустили программу.