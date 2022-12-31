ДПС Мороз и Снегурочка раздают липецким водителям подарки к Новому году 2023

ДПС Мороз и Снегурочка поздравили липецких водителей с наступающим Новым годом 2023 Фото: принтскрин видео.

В канун Нового года 2023 на улицы Липецка вышли ДПС Мороз и Снегурочка. Сказочные герои дежурили в районе площади Плеханова. Дед Мороз выглядывал из потока автомобилей водителей, которые не нарушали в этом году Правила дорожного движения. Взмахом волшебного посоха он останавливал машины и дарил горожанам сувениры.

- Я так рада, что меня сегодня остановили, - поделилась липчанка. - Подняли настроение. Хоть погода не очень, но теперь все замечательно. Я за рулем 7 лет, ни одного ДТП за все время.

ДПС Мороз и Снегурочка поздравили с наступающими праздниками и родителей, которые за руку переводили малышей по пешеходному переходу. Дети, пристегнутые в автокреслах, получили сладкие подарки.

- Дорогие липчане, поздравляю вас с наступающим 2023 годом и желаю всем вам здоровья, любви, успеха, достатка, мира, - обратился Дедушка к жителям региона. - Водителям быть дисциплинированными, пристегивать ремни безопасности, пропускать пешеходов на дороге, улыбаться друг другу, быть взаимовежливыми и внимательными.