17 призывников торжественно проводили в армию на площади Героев в Липецке

В Липецке прошел митинг в честь призывников Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 19 апреля, в Липецке на площади Героев состоялся митинг в честь призывников.17 срочников торжественно проводили в армию. На мероприятии собрались школьники, юнармейцы и родственники будущих солдат.

Ребят также поприветствовали заместитель мэра Анна Шамаева, городской военком Дмитрий Горкин, руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин и иерей Михаил Ефанов.

17 призывникам вручили военные билеты на площади Героев в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Наш российский солдат – это всегда честь, мужество и отвага, добросовестное исполнение долга, – произнес напутственные слова глава «Боевого братства» – А теми, кто добросовестно служит, гордится Родина.

Валентин Сонин поблагодарил педагогов и родителей за воспитание, а также невест, которые будут ждать своих парней дома. Церковнослужитель прочитал молебен о воинах и окропил святой водой собравшихся.

В конце мероприятия липчанам в торжественной обстановке вручили военные билеты. Юнармейцы возложили корзину к мемориалу героев Великой Отечественной войны. После цветы принесли гости и сами призывники.