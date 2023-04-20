Огурцы подорожали на 10 рублей за неделю в Липецкой области

За неделю в Липецкой области огурцы подорожали на 6% Фото: Архив "КП"

В Липецкой области вновь стремительно растут цены на огурцы. По данным Липецкстата, за три недели стоимость зеленого овоща поднялась на 19% – это 30 рублей. Причем, только за эту неделю огурцы подорожали на 10 рублей – 6%. Теперь за килограмм придется отдать 176 рублей.

Также в регионе выросла цена белокочанной капусты на 9%; репчатого лука и черного чая – 4%; сухих молочных смесей для детей и яблок – 2%. Липчане отдадут в магазине за килограмм детской смеси 1 025 рублей; чая – 891; яблок – 70; лука – 49; и капусты – 22 рубля.

Стоимость мяса в Липецкой области практически не изменилась. Чуть более процента подорожала мороженая рыба и свинина – 169 и 257 рублей за килограмм соответственно. Курица обойдется в 139 рублей, говядина – 435 и баранина – 545. А вот сосиски, сардельки и полукопченая колбаса, наоборот, подешевели почти на 2%. Килограмм такой колбасы стоит 486 рублей, а сосисок – 367.

Также за неделю в регионе снизились цены на картофель – 5%; печенье – 4%; творог и свеклу – 2%. За килограмм творога придется заплатить 360 рублей; печенья – 232. Свекла и картофель стоят примерно одинаково – меньше 30 рублей.