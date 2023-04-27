Фонд «Милосердие» помогает благоустраивать сельские медпункты

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Благотворительный фонд «Милосердие» продолжает программу помощи в благоустройстве объектов здравоохранения отдаленных сельских поселений Липецкой области. В Задонском районе завершилась установка новых окон в здании Хмелинецкой участковой больницы.

«Одна из острых проблем сельских поселений – физическая изношенность многих помещений фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, – Мы решили помочь медикам и начали программу по благоустройству с замены всех старых окон. Эту работу обязательно продолжим, чтобы в самых удаленных селах региона люди могли получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях».

Многие здания сельских медпунктов капитально не ремонтировались уже много лет, и поэтому старые окна и двери нередко являются причиной постоянных сквозняков. Хмелинецкая больница занимает здание бывшей помещичьей усадьбы. Более 30 врачей и медсестер здесь принимают больных - круглосуточно и в режиме дневного стационара. Теперь лечение будет проходить в более комфортных условиях – в помещениях больницы за средства фонда установили 21 новое окно.

За последние два года новые пластиковые окна от «Милосердия» также украсили медпункты Воловского, Хлевенского и Тербунского районов. В прошлом году продолжением работ стала установка новых входных и межкомнатных дверей для помещений в Воловском районе, а также приобретение необходимой мебели для удобства врачей и больных.

Кроме помощи с благоустройством, фонд старается помогать в оснащении клиник современным медицинским оборудованием. С начала года в Липецкую городскую больницу №3 поступил аппарат искусственной вентиляции легких и рентгеновский цифровой палатный передвижной аппарат. В прошлом году в клиники от фонда «Милосердие» поступили электрокардиограф, наркозно-дыхательный аппарат, установки для обеззараживания и очистки воздуха, компьютеры для организации рабочих мест врачей кардиологической службы. За последние два года в различные медучреждения фонд передал сотни единиц остро востребованных медицинских приборов и тысячи медикаментов на сумму около 450 млн рублей.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».