В Липецке завели уголовное дело на подрядчика, похитившего 238 тысяч на обработку дома на Зегеля от огня

Жилой дом на Зегеля, где в мае 2022 года вспыхнул пожар Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело из-за мошенничества при капремонте дома №28 по улице Зегеля, где случился пожар. Напомним, в мае прошлого года в квартире здания загорелся балкон. Огонь стремительно перекинулся на крышу – она обрушилась. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Как показала проверка прокуратуры Правобережного района, кто-то из руководства подрядчика похитил деньги во время капремонта в 2018 году. Злодеи подделали акты выполненных работ, указав, что провели огнезащитную обработку деревянных конструкций дома на 238 тысяч рублей, хотя в реальности они этого не делали. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, экспертиза показала, что части дома не были пропитаны специальным составом. Из-за этого во время пожара пламя быстро распространилось и повредило, в том числе, коммуникации.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ход расследования проконтролирует прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку после пожара в в жилом доме в центре Липецка

Ранним утром 7 мая в жилом доме в центре Липецка вспыхнул балкон на 5 этаже (подробности)