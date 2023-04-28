Новые аллеи от «Милосердия»

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Их посадили в рамках традиционной эко-акции фонда «Милосердие» по озеленению общественных пространств и скверов.

На этот раз массовая посадка прошла на улицах Папина, Меркулова, Хренникова, 50 лет НЛМК и в сквере Шерстобитова. На этих территориях горожан и гостей Липецка теперь радуют молодые саженцы липы, клена и рябины. Аллея из 27 лип украсила и улицу, где расположен главный офис «Милосердия».

«Зеленая» акция, приуроченная к 24-й годовщине фонда, продолжится и дальше. В ней активно участвуют общественники «Зеленой России», студенты и школьники, сотрудники «Милосердия».

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».