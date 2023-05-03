Куда сходить в Липецке в День Победы 9 Мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке мероприятия ко Дню Победы начнутся уже на этой неделе. Патриотические программы подготовили парки и ДК областного центра, сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма.

«ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ» ПОЗДРАВЯТ ВЕТЕРАНОВ ВО ДВОРАХ ДОМОВ

В четверг и пятницу концерты дадут «Фронтовые бригады». 4 мая в 16:00 артисты поздравят ветеранов и жителей во дворах домов на улицах Московская, 87 и Хорошавина, 11. Затем в 17:00 музыканты поедут в парк Европейский. В 17:30 представление покажут на Стаханова, 52. А в 18:00 исполнители порадуют горожан на Хорошавина, 3.

5 мая в 16:00 «Фронтовые бригады» приедут в Военный городок №1 к дому 15 и на улицу Гагарина, 55/1. В 18:00 артисты споют для жильцов на Советской, 26в и 9 микрорайоне, 7.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 И 8 МАЯ

Также 5 мая в 12:00 на Соборной площади стартует легкоатлетическая эстафета. Позже в 13:00 липчан приглашают на Городище – послушать благотворительный концерт «Все для Победы».

8 мая горожане смогут и спортом заняться, и музыкой насладиться. В 17:00 в ОЦКНТ на Космонавтов, 54А представят концертную программу «Патриоты России». На сцену выйдут певцы и ансамбль эстрадного танцы «Альмира». В 20:00 на Зеленом острове состоится «Ночной партизанский забег».

ЛИПЧАНАМ ПОКАЖУТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПАРКАХ И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ 9 МАЯ

9 Мая торжество начнется с 11:00. Для жителей Липецка патриотическую программу подготовил Быханов сад. В 12:00 гостей ждет еще несколько праздничных мероприятий в Нижнем парке.

С 17:00 до 19:00 липчанам устроят интерактивы в двух парках – Победы и Нижнем. С 19:00 до 22:00 артисты подарят горожанам вечерние концерты. Музыканты выступят в Домах культуры – ГДК на Коммунистической, 20; «Рудничный» на Ударников, 13 и «Рудничный» на Одоевского, 10; «Матыра» на Энергостроителей, 5а и «Матыра» на Писарева, 16. Также исполнители приедут в парки – Победы, Нижний, Металлургов, Сокольский и Быханов сад.