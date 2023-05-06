В Культурных пространствах Липецка пойдут концерты к 9 Мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

Парки областного центра активно готовятся ко Дню Победы 2023. Горожан приглашают на концерты и интерактивы. Мероприятия будут проходить с 7 по 9 мая, сообщает пресс-служба МАУК «Культурные пространства Липецка».

«КНИГА ПАМЯТИ ПОБЕДЫ» И КОНЦЕРТЫ 7 МАЯ

В воскресенье, 7 мая, пройдет «Книга хранителей памяти Победы». Ежегодная акция начнется в 11 утра в парке Победы у памятника с «Капсулой времени». В мемориале хранится видеосообщение от ветеранов. Послание должны открыть в 2045 году – в 100-летнюю годовщину праздника.

Липчане могут записать свое имя в книгу, сообщает пресс-служба мэрии. Подпись равноценна обещанию – помнить о героях и тяжелых днях Великой Отечественной войны. В этом году к акции присоединятся представители Отдельного казачьего общества, участники специальной военной операции.

А в 18:00 в парке дадут концерт «Мелодии Победы». Также в воскресенье семьи с детьми приглашают в Быханов сад на программу «Ура, весна!». Мероприятие начнется в 17:00 – на площадке будут работать аниматоры.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЗАБЕГ 8 МАЯ

В понедельник, 8 мая, парк Победы вновь будет ждать гостей. В 18:00 на сцену выйдет народный ансамбль «Зень». Артисты подготовили документальный музыкальный спектакль «А песни ходят на войну».

В 20:00 на Зеленом острове стартует «Ночной партизанский забег». На марафоне ждут и взрослых, и детей – организаторы предоставят две трассы. Победителям вручат призы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 9 МАЯ

Во вторник, 9 мая, в Быхановом саду будут праздновать День Победы с утра до вечера. Развлекать горожан начнут в 10:45. С концертом «Победа в душе» выступит Липецкий дом музыки. Затем в 12:00 представление покажут самодеятельные коллективы. В 17:00 проведут семейно-патриотическую программу «Победные СТАРТЫ». А в 19:00 музыканты вновь порадуют липчан концертом «Май. Весна. Победа».

В Нижнем парке культурные мероприятия запланировали на 17:00. Библиотеки областного центра поставят площадки с интерактивами. В 19:00 со сцены прозвучат песни и композиции военных лет.

В Сокольском парке в 17:00 пройдет концертная и интерактивная программа «Победный май». А в парке Металлургов выступления начнутся в 18:00.

Жителей предупреждают, что в случае плохой погоды афишу могут изменить.